Manchester City-Joao Cancelo | la Juventus vorrebbe solo cash per il portoghese

Calciomercato Napoli – L’interesse per Manolas maschera la cessione di Koulibaly? Il Manchester City pronto ad un’offerta folle : L’arrivo di Manolas potrebbe mascherare la cessione Koulibaly: il Manchester City pronto ad un’offerta impossibile da rifiutare, in grado di finanziare un mercato importante per il Napoli Negli ultimi giorni, il Napoli è apparso molto attivo sul mercato. Diversi giocatori sono stati accostati al club partenopeo, nomi di alto profilo e dai costi importanti: da Hirving Lozano a James Rodriguez, passando per Manolas. Acquisti ...

Joao Felix vicino al Manchester City ma l’attaccante rimane un altro anno al Benfica : E’ sicuramente un pezzo pregiato del mercato, stiamo parlando di Joao Felix, giovane talento ma che sembra già pronto per una grandissima squadra. vicino il trasferimento al Manchester City, secondo quanto riporta il Daily Mirror, il tecnico dei citizens Pep Guardiola avrebbe dato l’ok a far restare il 20enne lusitano un altro anno in prestito al Benfica, i Citizen sono dunque il club in pole per assicurarsi le prestazioni ...

Sentenza Uefa Manchester City : uscita verdetto in diretta – LIVE : Sentenza Uefa Manchester City: uscita verdetto in diretta – LIVE Molti pronosticano che entro la serata di giovedì 13 giugno 2019 possa arrivare l’atteso verdetto con la Sentenza Uefa Manchester City relativo al comportamento del club inglese e la violazione del cosiddetto fair play finanziario. Così non sarà e probabilmente passeranno ancora diversi giorni. I risvolti di calciomercato La decisione sarà determinante non solo ai ...

Pep Guardiola alla Juventus - la frase raggelante : "Se il Manchester City non mi caccia..." : Mai un allenatore è stato così cercato, mai un allenatore è stato così bramato. Pep Gaurdiola è l' oggetto del desiderio dei tifosi juventini, ma una volta per tutte i sostenitori bianconeri dovranno farsene una ragione: il tecnico spagnolo non ha nessuna intenzione di muoversi dal Manchester City.

Manchester City - Guardiola : “Anno sabbatico? Fino al 2021 resto al mio posto” : Pep Guardiola, in Spagna per un torneo di golf, ha commentato l’indiscrezione del “Daily Star” secondo la quale il tecnico catalano, legato al Manchester City Fino al 2021, starebbe pianificando un anno di stop al termine della prossima stagione: “Non ho in programma alcun anno sabbatico. Le notizie escono, si diffondono e non si verificano. Ho due anni di contratto e, se non mi cacciano, resto al mio ...

Sentenza Uefa Manchester City domani ufficiale - arriva una conferma : Sentenza Uefa Manchester City domani ufficiale, arriva una conferma Secondo il giornalista sportivo di Rai2 Paolo Paganini domani giovedì 13 giugno 2019 scatta l’ora X della Sentenza Uefa sulle presunte violazioni del Fair Play finanziario da parte del Manchester City. Strane tempistiche Con la Sentenza potrebbe arrivare anche l’esclusione dalla Champions League, oltre a un pesante “blocco” del mercato in entrata, per il Manchester ...

Manchester City - la sentenza Uefa in arrivo nonostante il ricorso al Tas : L’Uefa dovrebbe sanzionare il Manchester City per la violazione delle norme sul Fair Play Finanziario nelle prossime settimane, nonostante il ricorso preventivo che la società inglese ha presentato a Tas di Losanna. Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, il ricorso dei Citizens non avrebbe alcun effetto nel fermare il processo in corso da parte dell’Uefa. Una portavoce […] L'articolo Manchester City, la sentenza Uefa in ...

Manchester City - la stampa inglese è convinta : Pep Guardiola pensa ad un anno sabbatico : Nel caso in cui l’allenatore catalano dovesse vincere la Champions nella prossima stagione, potrebbe staccare la spina per un anno Quello che sta per iniziare potrebbe essere l’ultimo anno di Pep Guardiola al Manchester City, almeno secondo quanto riferito dalla stampa inglese. Daniel LEAL-OLIVAS / AFP L’allenatore catalano infatti, nel caso in cui dovesse vincere la Champions League con i citizens, potrebbe prendersi un ...

Guardiola allenatore Juventus/ "Agnelli sta provando a liberarlo dal Manchester City" : Guardiola nuovo allenatore Juventus? Si parla di Sarri, ma c'è chi rivela che Agnelli sta provando a prenderlo dal Manchester City.

Dall'Inghilterra : Juve - Cancelo verso il Manchester City - possibile inserimento di Danilo : Siamo probabilmente nella settimana decisiva per quanto riguarda l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero che, stando ad insistenti indiscrezioni, dovrebbe vedere l'approdo a Torino di Maurizio Sarri. La dirigenza della Juventus, intanto, continua a lavorare sul mercato con l'intento di allestire una rosa in grado di competere in Serie A e soprattutto di essere vincente in Champions League. Ci sono però anche delle esigenze finanziarie ...

Guardiola allenatore Juventus/ "Il Manchester City sta provando a impedire l'addio" : Guardiola nuovo allenatore della Juventus? Non è Maurizio Sarri ma Pep la prima opzione della Juve per il dopo Allegri, ma il Manchester City fa muro.

Guardiola allenatore Juventus?/ Pep giura amore al Manchester City : 'Uno di voi' : Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus? Dopo le dichiarazioni di ieri del tecnico catalano, il sogno sembra davvero sfumato

Manchester City - Guardiola giura amore ai citizens : le sue parole gelano i tifosi della Juventus : Nel corso di un’intervista al sito del City, l’allenatore catalano ha sottolineato di trovarsi benissimo a Manchester Pep Guardiola giura amore al Manchester City, l’allenatore catalano ha parlato al sito ufficiale dei citizens sottolineando di trovarsi nel posto giusto per allenare. Interrogato sulle sue sensazioni, l’ex Barcellona ha gelato i tifosi della Juventus: “credo che non ci sia un posto migliore nel ...

Ricorso Manchester City al TAS : sentenza già comunicata al club? : Ricorso Manchester City al TAS: sentenza già comunicata al club? Prosegue la battaglia legale del Manchester City finito sotto la lente d’ingrandimento della Uefa a causa di potenziali violazioni del Fair Play finanziario. Il club rischia l’esclusione dalle coppe europee nella prossima stagione: ancora prima della sentenza, è partito il Ricorso al Tas di Losanna. Ricorso Manchester City: gioco d’anticipo per andare in Champions Quindi, ...