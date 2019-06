Calcio | Sarri si presenta | “Juventus è coronamento di carriera lunghissima Ho rispettato

Calciomercato Juve - Sarri penserebbe ad una formazione molto offensiva con Icardi : La Juventus ha finalmente scelto il nuovo allenatore dopo Massimiliano Allegri: si tratta di Maurizio Sarri, fresco vincitore dell'Europa League con il Chelsea, squadra con la quale ha ottenuto anche il terzo posto in campionato. L'arrivo di Sarri a Torino cambia sicuramente l'approccia del club bianconero alla costruzione del gioco. L'allenatore toscano, comunque, dovrà adattarsi all'ambiente bianconero, dove vincere è sempre stato l'imperativo ...

Sacchi : Il Calcio di dominio e bellezza di Sarri è il pass della Juve per vincere la Champions : Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport si pronuncia sulla scelta di Andrea Agnelli di esonerare Allegri, vincitore di 5 campionati, e mettere Maurizio Sarri alla giuda della Juventus. È difficile pensare che un cambiamento così totale, di stile, di lavoro e di idee, possa dare subito dei risultati. Tutti i tecnici della Juve sono stati sempre dei grandi tecnici capaci di mantenere i bianconeri a vertici della Serie A, ma alla Juve è sempre ...

Ciro Venerato : 'Marquinhos - Pogba e Chiesa si avvicinano all'idea di Calcio di Sarri' : La Juventus ha ufficializzato il suo nuovo allenatore, Maurizio Sarri, la cui presentazione si terrà domani, giovedì 20 giugno, alle ore 11:00 all'Allianz Stadium. Il tecnico toscano dovrebbe firmare un contratto triennale da circa 6 milioni di euro a stagione più bonus. Sul mercato della Juventus, di recente si espresso il giornalista di Raisport Ciro Venerato, il quale si è soffermato soprattutto sui giocatori che risulterebbero ...

Veltroni : Nel Calcio non esistono nemici - solo professionisti. Sarri alla Juve è lavoro : L’annuncio di Sarri alla Juve ha scatenato una miriade di reazioni e commenti. Non solo critiche però per la scelta di Agnelli di cambiare completamente gioco ai bianconeri e di scommettere sul tecnico toscano. Walter Veltroni sulla Gazzetta dello Sport confessa “di amare il calcio che punta al risultato, di non essere un patito dei manierismi estetizzanti”, ma nonostante questo aspetta di vedere Sarri all’opera sulla ...

Calciomercato Juventus : Cancelo via - Sarri vorrebbe un terzino più ‘tattico’ : Il Calciomercato della Juventus è pronto a fare la rivoluzione sulla fascia destra. L’arrivo di Maurizio Sarri spinge Joao Cancelo sempre più lontano da Torino e il Manchester City è ormai ad un passo da trovare l’accordo con i bianconeri. A tagliare fuori dalla rosa il portoghese sarebbero le sue caratteristiche prettamente offensive e la poca disciplina tattica in una parte di campo in cui il nuovo tecnico invece vuole affidabilità. Le ...

Sarri alla Juve - Sacchi : “E’ un bene per il Calcio italiano” - poi la stoccata ai bianconeri : L’ex allenatore di Milan e Nazionale Arrigo Sacchi a Circo Massimo, su Radio Capital, ha commentato l’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus e ha parlato dell’Italia femminile e dell’Italia Under 21. Ecco le sue parole. Sarri alla JuveNTUS – “È una buona cosa per il calcio italiano, per il ruolo che ha la Juventus e per le capacità che ha Sarri. Agnelli ha preso una decisione, spero sia molto convinto ...

Sarri alla Juventus - Mancini : “un bene per il Calcio italiano” : “Quando un allenatore bravo torna in Italia, è un bene per il calcio italiano”. Sono le dichiarazioni del ct azzurro Roberto Mancini, nella tarda serata di ieri, commentando l’annuncio della Juventus dell’ingaggio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore, inizia un nuovo progetto in casa bianconera che ha intenzione di riprovarci in Champions con un nuovo tecnico. “L’addio di Totti alla Roma? Mi dispiace ...

Calciomercato domenica 16 giugno : Juve - Sarri vuole Pogba. Cagliari - piace Eder : Calciomercato 16 giugno- JuveNTUS: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. E’ arrivata l’ufficialità. Il tecnico ora penserà al mercato e al nuovo piano in bianconero. Per il centrocampo piace Pogba. Cagliari: Eder potrebbe rappresentare una contropartita intrigante per il club rossoblù. Il giocatore piace parecchio a Maran, e l’attaccante potrebbe rientrare nell’affare Barella, […] L'articolo ...

Juventus-Sarri - Capello svela : “contestarono anche me - gli ultras sono il male del Calcio. Higuain? Vi dico che…” : L’ex allenatore friulano ha paragonato la sua accoglienza alla Juve con quella di Sarri, esprimendo il proprio punto di vista Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, l’annuncio è arrivato nel pomeriggio di ieri in contemporanea a Londra e Torino. Il Chelsea e il club bianconero hanno pubblicato insieme una nota ufficiale, chiudendo di fatto la telenovela durata parecchie settimane. AFP/LaPresse Sul ritorno di Sarri ...

Sarri - Conte e Totti : il Calcio è oggi un romanzo “impopolare” : La calcionovela bianconera è finita: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. A lui il compito di conquistare la tanto agognata Champions League. È finito un tormentone estenuante e non in linea con i canoni della Vecchia Signora. Niente Guardiola, il più invocato dal popolo di Madama, ma un acerrimo “rivale”, l’artefice del “Sarrismo”, per tre stagioni filosofia, emblema e ...

Calcio : Sarri lascia il Chelsea - è nuovo allenatore Juve : Due comunicati, quasi in contemporanea, uno di saluto e l'altro di ben arrivato. Dopo una sola stagione, Maurizio Sarri lascia il Chelsea.

Calciomercato domenica 16 giugno : Juve - Sarri ufficiale domani? Cagliari - piace Eder : Calciomercato 16 giugno- JuveNTUS: Domani potrebbe essere il giorno dell’attesissima fumata bianca dell’affare Sarri. Il tecnico, stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni potrebbe firmare un triennale da circa 6 milioni di euro a stagione. Per il centrocampo piace anche Ndombele. Cagliari: Eder potrebbe rappresentare una contropartita intrigante per il club rossoblù. Il giocatore piace […] L'articolo Calciomercato ...