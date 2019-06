Boris vs Hunt Che cosa dobbiamo aspettarci da qui al 31 ottobre

ilfoglio

(Di giovedì 20 giugno 2019) Milano. I candidati alla successione della premier britannica, Theresa May, si sono litigati i deputati conservatori per settimane, tra corteggiamenti e sgambetti, e alla fine sono rimasti in due: il predestinatoJohnson, ex sindaco di Londra ed ex ministro degli Esteri, e Jeremy, ministr

ilfoglio_it : I Tory inglesi sceglieranno il prossimo premier: la sfida è tra Johnson e Hunt. Il bazaar dei deputati (già iniziat… - repubblica : Regno Unito, per il dopo May sarà sfida tra Boris Johnson e Jeremy Hunt [news aggiornata alle 20:39] - SimoneCosimi : RT @antoguerrera: Regno Unito, per il dopo May sarà sfida tra Boris Johnson e Jeremy Hunt. Ma c'è un enorme sospetto. E c'è chi chiede il '… -