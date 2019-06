TRUMP vs DRAGHI Il vero bersaglio di Washington è la Germania

Conte : “TRUMP e Draghi? I dazi Usa ci danneggiano. Le mosse della Bce difendono imprese e cittadini” : Le mosse annunciate da Mario Draghi sono “nelle legittime prerogative della Bce e potremo essere, come Paese, interessati da queste iniziative”. Del resto “ogni sistema economico assume le iniziative per difendere le proprie imprese e i propri cittadini”. Quanto alle politiche degli Stati Uniti, invece, “noi la guerra dei dazi la stiamo soffrendo, questo è un dato di fatto. Lo dico sempre all’amico Trump e glielo ...

Bce - Draghi annuncia il possibile nuovo taglio dei tassi ed è scontro con TRUMP : Il presidente americano accusa il presidente della Banca centrale di tenere basso l'euro, ma Draghi replica: "Non ci interessa il cambio col dollaro"

Draghi annuncia altri stimoli per l’economia e fa arrabbiare TRUMP : “Svalutano l’euro sul dollaro per essere più competitivi” : La partita è ancora tutta da giocare e i giocatori promettono di usare tutte le armi a disposizione. Il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, lo ha detto in modo chiaro nel suo intervento al forum di Sintra: «Tutti gli strumenti possono essere ancora utilizzati se l’economia europea non mostrasse segni di miglioramento». Parole che...

Draghi apre nuova fase espansiva e risponde alle critiche di TRUMP : «Bce non mira al tasso di cambio» : Le aperture di oggi, preparate dalla riunione del 6 giugno, hanno anche un’altra conseguenza: chiunque sia il successore di Mario Draghi alla guida della Bce, non potrà fare un’inversione di marcia troppo brusca...

