Siete gay? A voi non affitto casa mia E la proprietaria annulla il contratto

Siete una coppia gay? Per questo la proprietaria di casa gli nega l'appartamento : I due, che hanno circa 30 anni, avevano affittato una casa e versato anche la caparra. Ma quando la proprietaria ha saputo che i due erano gay non ne ha voluto sapere e gli ha negato l'appartamento. Si sono visti negare l'affitto dell'appartamento perché sono gay. Il fatto assurdo è avvenuto a Pavia proprio durante la quinta edizione del Pride.-- "Pavia oggi è passata all'onore delle cronache per un episodio di odiosa ...