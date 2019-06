Facebook lancia la criptovaluta Libra | «Pagamenti come inviare una foto» Da eBay a

Facebook lancia Libra - la nuova cryptomoneta per i pagamenti elettronici : Libra, la nuova criptovaluta globale di Facebook verrà lanciata nel 2020. Ad annunciarlo l'agenzia Bloomberg, secondo cui 30 aziende hanno già aderito al progetto, da Visa...

La zecca di Zuck. Facebook lancia la criptovaluta Libra : Facebook vuole rivoluzionare il mercato delle monete digitali e promette a tutti gli i suoi utenti di effettuare via smartphone pagamenti istantanei, come inviare un sms o un messaggio di chat, a costi bassi o nulli. È l’ambizione di Libra, la nuova criptovaluta fortemente voluta da Mark Zuckerberg, presentata oggi alla stampa. Nel 2020 partirà il progetto e-commerce del fondatore di Facebook che per partecipare ...

Facebook lancia la funzione Film per avere informazioni sugli spettacoli e comprare biglietti : Da mercoledì 29 maggio, in Italia, è disponibile su Facebook la funzione Film: già lanciata in Usa, Regno Unito e Canada, consente di visualizzare tutti gli spettacoli cinematografici nelle vicinanze e condividere l’esperienza via social. Per provare la funzionalità bisogna accedere al menu generale e selezionare l’icona con l’immagine di una bobina cinematografica. A quel punto appariranno due sezioni: Film, con l’elenco degli spettacoli in ...

Pagamenti - presto Facebook potrebbe lanciare una sua valuta virtuale : Un nuovo sistema per i Pagamenti potrebbe presto rivoluzionare il modo di fare acquisti di miliardi di utenti, mettendo in seria difficoltà soprattutto il settore delle carte di credito. Questo perché lo starebbe per lanciare Facebook, il colosso social di Zuckerberg che ogni mese viene utilizzato da 2,7 miliardi di persone (incluse le applicazioni WhatsApp, Instagram o Messenger). La Facebook-coin per i Pagamenti La notizia è stata data dal ...