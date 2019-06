Ong | ecco quanto guadagna chi tifa invasione | Sea Watch | la paga stellare di

Sea Watch ha chiesto porto a Libia?/ Salvini 'smonta' tesi Ong : ecco cosa è successo : La Sea Watch ha chiesto o no il porto alla Libia per i migranti salvati? Salvini 'smonta' la tesi della Ong: ecco cosa è successo e le mancanze

Aiuti alle famiglie - dai sussidi economici ai cOngedi parentali lunghi : ecco come funzionano negli altri Paesi europei : Bonus bebè, assegni per gli asili nido e sconti fiscali per chi ha figli o familiari a carico. Sono diversi gli Aiuti alle famiglie già previsti dalla legislazione italiana. Una serie di sussidi che il vicepremier Luigi Di Maio punta ancora a semplificare e implementare con le risorse risparmiate rispetto a quelle previste per il reddito di cittadinanza, nonostante da più parti si chieda di non spendere quei soldi per ridurre il deficit. I ...

CAOS HOng KOng/ Ecco perché una legge antistupro fa tremare la Cina : Tensione crescente a HONG KONG, con scontri violenti tra polizia e manifestanti, per la legge cinese riguardante l'estradizione. Ecco cosa teme Pechino

Dieta della lOngevità sarda : ecco come funziona : La Dieta della longevità o Dieta sarda degli over 100 è stata oggetto di studio nel corso degli ultimi anni. ecco come funziona e cosa si mangia.

Dieta Regina Elisabetta o dieta della lOngevità : ecco cosa si mangia : La dieta della Regina Elisabetta o dieta della longevità così come è stata definita da alcuni proprio per l’età longeva della Regina, 93 anni.

Ecco come le Ong provano a sfidare il governo sui migranti : Mauro Indelicato Altro barcone con migranti a bordo in difficoltà ed altro caso che le ong provano a montare, sia sotto il profilo mediatico che politico: Ecco la strategia usata sui social Oramai le partenze sono al ritmo di almeno una o due al giorno dalla Libia, anche se attualmente i numeri degli sbarchi sono ben lontani dai giorni delle emergenze. Il penultimo barcone la cui presenza nel Mediterraneo viene denunciata da Alarm ...

Limiti reddito Inps 2019 : malattia - maternità e cOngedi. Ecco la circolare : Limiti reddito Inps 2019: malattia, maternità e congedi. Ecco la circolare Arrivano delle precisazioni dell’Inps su i minimali di reddito in base ai quali calcolare l’indennità di malattia e le prestazioni di maternità/paternità sia per i lavoratori dipendenti che autonomi. Limiti reddito Inps 2019: la circolare Inps Con la circolare 6/2019, l’Inps aggiorna le retribuzioni di riferimento per il calcolo dell’indennità di malattia, ...

MotoGp – Rins esilarante dopo il Gp d’Italia : “Marquez? Ecco cosa gli propOngo” : Alex Rins e la simpatica proposta a Marc Marquez dopo il Gp d’Italia: le parole dello spagnolo Suzuki dopo la gara del Mugello E’ andato in scena ieri il Gran Premio d’Italia: al Mugello ha trionfato un eccellente Danilo Petrucci, alla sua prima vittoria in carriera, seguito sul podio da Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Quarto posto invece per Alex Rins: lo spagnolo della Suzuki non è riuscito ad essere tra i protagonisti ...

Decreto sicurezza bis - confisca delle navi e sanzioni : ecco il nuovo piano anti Ong di Matteo Salvini : confisca della nave in caso di sbarchi di migranti ripetuti con la stessa nave o se il numero degli stranieri sbarcati è superiore a 100 e multe fino a 50mila euro. È quanto prevede l'ultima bozza del Decreto sicurezza bis. Insomma, dopo lo schiaffo ricevuto in diretta tv sul caso della Sea Watch, M

Eurovision SOng Contest - la scaletta della finalissima : ecco quando canterà il “nostro” Mahmood : A Tel Aviv è praticamente tutto pronto: la finale dell’Eurovision Song Contest può cominciare. Sabato 18 maggio, ventisei Paesi si daranno battaglia a colpi di musica per aggiudicarsi la vittoria della 64esima edizione della Champions League della musica. “Osa sognare” è il motto della serata, che a Israele sarà condotta dalla modella Bar Refaeli con Erez Tal, mentre in Italia verrà guidata (solo con il commento) da Federico Russo e Flavio ...

Eurovision SOng Contest : le Big 5 scendono in campo per la finale. Ecco la scaletta : Mahmood (da US RAI Twitter) Questa sera dalle 20.35 su Rai 1 andrà in onda la finale dell’Eurovision Song Contest 2019, con il commento di Federico Russo e Flavio Insinna. I 26 cantanti in gara, rappresentanti di altrettanti paesi, si esibiranno e saranno giudicati dal pubblico a casa e dalle giurie degli esperti; non si può votare per il proprio paese, né con schede italiane chiamando dall’estero né dall’Italia con schede ...

Dai creatori delle Pamu Scroll ecco MOngDa : caricabatterie wireless con sistema di raffreddamento : MongDa è un caricabatterie wireless davvero particolare: è dotato di una ventola di raffreddamento e una piastra in ceramica per mantenere sotto i 30 gradi la temperatura di smartphone e dispositivo. L'articolo Dai creatori delle Pamu Scroll ecco MongDa: caricabatterie wireless con sistema di raffreddamento proviene da TuttoAndroid.

Ecco il "rave" buonista dell'Ong. Così cerca soldi per le missioni : E Così ora alcuni esponenti del mondo dello spettacolo si schierano dalla parte di Mediterranea: 'Mi sembra doveroso, soprattutto da quando sono tornato a vivere in Sicilia, occuparmi di solidarietà ...

Ecco le offerte che Vodafone e Wind propOngono nei propri negozi : Vodafone lancia l'opzione "Extra 30 Giga": 30 GB per 6 o 12 mesi a 5 euro ma solo per alcuni clienti. Una piccola sorpresa anche in casa Wind... L'articolo Ecco le offerte che Vodafone e Wind propongono nei propri negozi proviene da TuttoAndroid.