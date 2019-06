Mondiali Calcio femminile 2019 | Milena Bertolini | “Italia-Brasile è la storia del calcio

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia-Brasile - le azzurre vogliono chiudere il cerchio e conquistare il primato del Gruppo C : 6 punti, 7 gol fatti e 1 solo subito: è questo il bilancio della Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini dopo due partite dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Neanche il più ottimista dei tifosi azzurri avrebbe potuto prevedere quanto le ragazze nostrane stanno facendo. Non è certo per mancanza iniziale di fiducia che si afferma ciò ma, essenzialmente, su quel che erano le avversarie, legate all’inesperienza delle ...

Mondiali Calcio femminile - l’Italia sfida il Brasile : per la prima volta diretta su Rai1 : Per la prima volta in questo Mondiale di calcio femminile in Francia, le Azzurre guidate da Milena Bertolini potranno essere seguite sulla prima rete della tv pubblica. Martedì 18 su Rai1 sarà infatti trasmessa alle 21 la partita che si terrà a Lille contro il Brasile. La Nazionale verdeoro finora ha ottenuto una vittoria (all’esordio contro la Giamaica, per 3 a 0) e una sconfitta contro l’Australia che ha rimontato un iniziale 2 a 0 (partita ...

Calcio - Mondiali femminili 2019 : inizia la terza giornata. In campo Gruppo A e Gruppo B - per gli ottavi di finale : Il primo momento da “Dentro o Fuori” è arrivato ai Mondiali femminili 2019. In Francia inizia la terza giornata della fase a gruppi del torneo iridato che ci dirà quali saranno le prime qualificate verso il tabellone ad eliminazione diretta degli ottavi di finale. Nel Gruppo A, quello delle padrone di casa che con due vittorie in altrettante gare sono già di sicure di aver staccato il pass per il prossimo step della kermesse ...

Italia-Brasile calcio femminile - Mondiali 2019 : programma - orari e tv : Il grande giorno si avvicina. Martedì 18 giugno l’Italia affronterà il Brasile nell’ultima partita della fase a gironi dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Le azzurre andranno a caccia del primo posto nel girone C. Dopo aver sconfitto l’Australia e la Giamaica, le ragazze del CT Milena Bertolini dovranno affrontare la compagine sudamericana che ha prevalso contro le caraibiche 3-0 ma che poi ha perso 3-2 contro le Matildas. ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : orari e programma delle partite di oggi (lunedì 17 giugno). Come vederle in tv e streaming : oggi (lunedì 17 giugno) si giocheranno quattro partite dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Questa rassegna iridata arriva al primo momento chiave, visto che si svolgerà l’ultima giornata della fase a gironi, che decreterà le squadre qualificate per gli ottavi di finale. Si parte alle 18.00 con i due match del Gruppo B. A Le Havre si svolgerà Cina-Spagna, uno scontro diretto per il secondo posto, mentre a Montpellier si disputerà ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : USA-Cile 3-0. Lloyd porta le statunitensi agli ottavi con la Svezia : Gli USA battono agevolmente e con autorità il Cile con un rotondo 3-0 nell’ultima gara della seconda giornata dei Mondiali di Calcio femminile e passano agli ottavi assieme alla Svezia: le due Nazionali sono in testa al Girone F della rassegna iridata a punteggio pieno (gli USA hanno una miglior differenza reti), mentre le sudamericane si giocheranno con la Thailandia le residue possibilità di passare come una delle migliori quattro ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Svezia-Thailandia 5-1. Gara decisa già nella prima frazione : nella prima Gara della seconda giornata del Girone F dei Mondiali di Calcio femminile la Svezia domina per 5-1 contro la Thailandia grazie alle reti nel primo tempo di Sembrant, Asllani e Rolfo, e nella ripresa di Hurtig e, su rigore, di Rubensson (nel recupero gol della bandiera di Sungngoen), e così sale, momentaneamente in maniera solitaria, in vetta al raggruppamento con sei punti, mentre le asiatiche restano sul fondo della graduatoria a ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Svezia ed USA prenotano il passaggio agli ottavi nelle gare odierne del Gruppo F : Scende in campo il Gruppo F ai Mondiali di Calcio femminile in corso in Francia: nelle due gare odierne si completerà la seconda giornata della rassega e molto probabilmente verranno emessi i primi verdetti aritmetici del raggruppamento, soprattutto in caso di vittorie, sulla carta molto probabili, di Svezia prima ed USA poi. Svezia-THAILANDIA (ore 15.00, diretta tv su Sky Sport Mondiali e diretta streaming su Sky Go) Le scandinave, dopo la ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : orari e programma delle partite di oggi (domenica 16 giugno). Come vederle in tv e streaming : Due le gare odierne in programma per quanto concerne i Mondiali di Calcio femminile, che vedranno i primi verdetti nel Girone F, l’ultimo a completare la seconda tornata di gare. Nella prima sfida, alle ore 15.00, la Svezia, vittoriosa per 2-0 sul Cile all’esordio, non dovrebbe avere problemi di sorta a battere la Thailandia, cenerentola del raggruppamento. Nella seconda sfida di giornata invece, alle ore 18.00, si incontreranno USA ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Italia-Brasile per il primo posto! : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

VIDEO Ucraina-Corea del Sud 3-1 - highlights - gol e sintesi Finale Mondiali Under 20 calcio : Pidruha firma la doppietta del trionfo : L’Ucraina ha sconfitto la Corea del Sud per 3-1 nella Finale dei Mondiali Under 20 di calcio 2019 e ha così alzato al cielo il trofeo mai vinto nella propria storia. I gialloblù si sono imposti in rimonta nell’atto conclusivo giocato a Lodz (Polonia). Lee Kangin ha infatti segnato il rigore al 5′ ma poi la compagine europea è riuscita a ribaltare il risultato grazie alla doppietta di Supriaha a cavallo dei due tempi e alla rete ...

Italia-Brasile - Mondiali Calcio femminile : la partita in Tv su Rai2 martedì 18 giugno : Italia-Brasile, è l’affascinante sfida che martedì prossimo a Valenciennes chiuderà la fase a gironi delle Azzurre ai Mondiali di calcio femminile Francia 2019. In casa Italia il morale è chiaramente alle stelle dopo l’emozionante vittoria arrivata in pieno recupero al debutto contro la temibile Australia, che partiva da favorita della vigilia, e il travolgente 5-0 alla Giamaica cinque giorni dopo. Risultati con i quali la nazionale di Milena ...

Mondiali Under 20 calcio 2019 - Ucraina in trionfo! Sconfitta la Corea del Sud con la doppietta di Supriaha : L’Ucraina ha vinto i Mondiali Under 20 di calcio 2019, i gialloblù hanno sconfitto la Corea del Sud per 3-1 nella Finale andata in scena a Lodz (Polonia): si tratta di una prima volta assoluta in questa competizione, quello odierno è il secondo sigillo di sempre a livello calcistico considerando gli Europei Under 19 del 2009. Al 5′ viene concesso un calcio di rigore alla compagine asiatica: Se-yun Kim va via sulla destra, ...