James Rodriguez | “Non so ancora niente del mio futuro Penso alla Nazionale”

VIDEO – James Rodriguez scatenato fa un tunnel a Messi : James Rodriguez conquista punti, se mai fosse stato necessario. Nella prestazione di ieri della Nazionale colombiana contro l’Argentina il centrocampista del Real Madrid si è reso protagonista di una giocata tecnica davvero fantastica superando in facilità Leo Messi con un tunnel. Il Napoli continua intanto la sua trattativa, nonostante l’intromissione della Juventus, per portarlo alla corte di Ancelotti che, conoscendo il ragazzo, ...

CorSport : La Juve si inserisce nell’affare James Rodriguez : Intrecci complessi e voci che si accavallano su James Rodriguez, riporta il Corriere dello Sport, mentre sembrava a buon punto la trattativa con il Real, arrivano nuove indiscrezioni dalla Germania dove Matthaus ha fatto sapere che Cristiano Ronaldo ha chiesto a James di andare con lui alla Juve. Un impiccio non da poco, perché De Laurentiis in tanto cercava di strappare a Florentino un accordo diverso rispetto ai 42 milioni da pagare cash per ...

Nella gara di esordio per l'Argentina e la Colombia, i "cafeteros" si sono imoposti sulla squadra di Leo Messi per 2-0. Il primo gol parte da un lancio di James Rodriguez, un cambio di gioco dall'altra parte del campo al millimetro, il VIDEO dell'Assist di James:

Gazzetta : La Juve sfida il Napoli per James Rodriguez : La Juventus è rimasta spiazzata dalla manovra rapidissima del Napoli su Manolas – sul quale c’era anche il suo interesse – e questo, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe portare il club bianconero a dare filo da torcere al Napoli nella trattativa per James Rodriguez. Il colombiano che tanto piace ad Ancelotti, piace anche a Fabio Paratici, che vorrebbe portarlo alla Juventus per affiancarlo a Cristiano Ronaldo. Anche per ...

Napoli - De Laurentiis sogna James Rodriguez : una multinazionale formato giocatore : Il colombiano James Rodriguez potrebbe essere il grande colpo dell'estate del Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. C'è l'apertura di quest'ultimo per provare a portare il trequartista del Real Madrid alle pendici del Vesuvio e accontentare il tecnico azzurro Carlo Ancelotti. Il 28enne è in cima alla lista dei desideri dell'allenatore così come il messicano Lozano. Dunque, il tecnico di Reggiolo, che attualmente si trova in Canada, ...

Trattativa James Rodriguez – Più marketing che calcio : L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive in merito agli sviluppi sulla Trattativa James Rodriguez – Napoli. Trattativa James Rodriguez – Ormai non è più solo una questione calcistica ma anche di marketing. L’appeal mediatico del colombiano sta spingendo l’Adidas a sobbarcarsi parte dell’ingaggio che potrebbe percepire dal Napoli. Tutti in attesa “A Madrid sono i giorni di Hazard, e di ...

Per il Mattino nella trattativa per James Rodriguez potrebbe rientrare Theo Hernandez : James Rodriguez è il primo nome in coma alla lista dei pensieri del Napoli, sia perché Ancelotti lo ha reputato fondamentale, sia perché il presidente vorrebbe portare in azzurro un campione per accontentare anche i tifosi. Nonostante dalla Spagna arrivino notizie confortanti dell’inserimento dell’Adidas pronto a facilitare il Napoli nell’ingaggio del calciatore, la trattativa con il Real presenta più di una difficoltà. Il ...

CorSport : Tutte le variabili dell’affare James Rodriguez per il Napoli : Non si scioglie l’intreccio James Rodriguez. Il calciatore colombiano è una priorità per Carlo Ancelotti e lo è anche per il presidente De Laurentiis che vorrebbe accontentare il suo allenatore e i tifosi con l’acquisto di un campione. Ma il mercato non è mai semplice, anzi è insidioso. Se è vero che dalla Spagna sono arrivate notizie dell’Adidas pronto ad un’operazione commerciale su James che garantirebbe al Napoli il ...

James Rodriguez Juventus - la svolta : “Lui alla Juve? CR7 lo ha chiamato” : James Rodriguez Juventus – James Rodriguez è uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo. Il Bayern Monaco non ha esercitato il diritto di riscatto a 42 milioni e al Real Madrid il colombiano non ha spazio. Le pretendenti non mancano. Le voci di mercato danno, tra le squadre italiane, il Napoli tra le maggiormente interessate. Eppure secondo Lothar Matthäus c’è un’altra squadra in […] More

Calciomercato - la bomba di Matthäus : “James Rodriguez alla Juve - lo vuole Cristiano Ronaldo” : “James Rodriguez? Secondo me andrà alla Juventus. E’ molto vicino a Cristiano Ronaldo e mi ha detto che è in contatto con lui e che CR7 lo vuole a Torino”. Sono le importanti dichiarazioni di Lothar Matthäus parla dell’attaccante colombiano finito nel mirino di diversi club del campionato di Serie A. Nel corso di una intervista ad ‘AS’, l’ex centrocampista di Bayern Monaco e Inter ha dato ...

James Rodriguez-Napoli - la confessione di Mattheus : “Ci ho parlato - per me va alla Juve” : A Napoli l’attesa cresce per James Rodriguez. Il calciatore colombiano è oramai atteso nel capoluogo partenopeo. Le trattative con il calciatore sembravano essere a buon punto, le voci parlavano di un sì strappato niente di meno che dallo stesso Ancelotti per il trasferimento del centrocampista dal Real Madrid. Anche le cifre dell’accordo e le richieste del Real sono notizie lette su tutti i giornali, come la presunta telefonata di ...

Clamoroso Matthäus rivela : “James Rodriguez andrà alla Juventus - mi ha detto che lo vuole CR7” : La rivelazione di Matthäus La rivelazione che spiazza arriva direttamente dalla bocca di Lothar Matthäus, su James Rodriguez che andrà alla Juventus. Matthäus in una intervista ad ‘AS’ ha dichiarato di avere parlato col diretto interessato: “Ci siamo ritrovati durante i festeggiamenti per la vittoria della Bundesliga del Bayern Monaco – ha detto -. Eravamo seduti a un tavolo e abbiamo parlato di tutto, anche di ...

Calciomercato Napoli : per James Rodriguez Adidas è disposta a pagare il 20% dell'ingaggio : Il Calciomercato del Napoli di Aurelio De Laurentiis è pronto ad entrare nel vivo e, secondo quanto riportato dal giornale spagnolo Marca, nella trattativa per portare il forte trequartista colombiano James Rodriguez alla corte di Carlo Ancelotti sarebbe pronta a intervenire Adidas, disposta a pagare parte dell'ingaggio del calciatore. Gli azzurri non avrebbero problemi a pagare l'intero stipendio del 28enne sudamericano, ma nonostante ciò ...

Napoli-James Rodriguez - Il Mattino : “Si va verso il prestito con obbligo e piano presenze”. Le ultime : Napoli-James Rodriguez, Il Mattino: “Si va verso il prestito con obbligo e piano presenze”. Le ultime Napoli-James Rodriguez, Il Mattino: “Si va verso il prestito con obbligo e piano presenze”. Le ultime. La trattativa entra sempre più nel vivo e si indirizza verso una felice conclusione. O almeno è quanto emerge dalle ultime indiscrezioni fornite dall’ edizione odierna de Il Mattino. I Blancos, dopo spese ...