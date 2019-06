Giro d’Italia Under23 | risultato terza tappa | Fabio Mazzucco doma lo sterrato toscano e

Giro d’Italia Under23 - la tappa di oggi Sesto Fiorentino-Gaiole in Chianti (domenica 16 giugno). Percorso - orari - favoriti e altimetria : Prosegue con una frazione decisamente intrigante il programma del Giro d’Italia Under23 2019, uno degli appuntamenti più importanti del calendario ciclistico giovanile. La terza tappa prenderà il via da Sesto Fiorentino in omaggio alla memoria di Alfredo Martini, indimenticato soprattutto nel ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale italiana, e si concluderà a Gaiole in Chianti dopo un Percorso di 145.5 km con cinque settori di sterrato. Il ...

Giro d’Italia Under23 - risultato terza tappa : Matthew Walls firma la tripletta britannica in volata - secondo posto per Gregorio Ferri : Si è conclusa con il terzo successo consecutivo per la Gran Bretagna la terza tappa del Giro d’Italia Under23 2019, appuntamento di primo piano del calendario ciclistico giovanile. Dopo la doppietta di Ethan Hayter, che ha conservato senza difficoltà la testa della classifica generale, è arrivata la vittoria in volata di Matthew Walls sul traguardo di Pescia, al termine della tappa più lunga in programma con un percorso di 177 km. Il ...

Giro d’Italia Under23 - la tappa di oggi Bagno di Romagna-Pescia (sabato 15 maggio). Percorso - orari - favoriti e altimetria : Terza frazione per quanto riguarda il Giro d’Italia under 23: ci si sposta verso la Toscana per una frazione che sulla carta favorisce gli sprinter. Riusciremo finalmente a vedere la prima volata? Percorso Frazione che disegnata al contrario avrebbe sicuramente fatto muovere gli uomini di classifica, invece vista così non fa paura a nessuno, neanche ai velocisti che potranno giocarsi il successo. Partenza impegnativa da Bagno di Romagna: ...

Giro d’Italia Under 23 - Ethan Hayter : “Sapevo di fare bene in partenza. Le strade bianche saranno la prossima sfida” : ESCLUSIVA OA SPORT – Ci si aspettava un arrivo ai ranghi ristretti e così è stato. Vince, trionfa a braccia alzate nuovamente la Maglia Rosa Ethan Hayter (Great Britain Cycling Team), che riesce ad imporsi nel testa a testa finale, conquistando la seconda tappa al Giro. Il portacolori della Nazionale Britannica è il più forte sul traguardo di Santa Sofia, che gli regala così un’altra giornata di gloria. Secondo posto per Georg Zimmermann (Tirol ...

Giro d’Italia under 23 - risultato prima tappa : doppietta della maglia rosa Ethan Hayter! : Doveva essere una frazione dedicata ad una volata di gruppo, e invece ecco che la maglia rosa Ethan Hayter è stato in grado di beffare tutti quanti, conquistando un’inaspettata doppietta. Scattato nel finale di tappa assieme ad Alexys Brunel (Groupama-FDJ) e Georg Zimmermann (Tirol KTM), il portacolori della Nazionale Britannica è stato il più forte sul traguardo di Santa Sofia, che gli ha regalato così un’altra giornata di gloria ma ...

Giro d’Italia Under23 - la tappa di oggi Riccione-Santa Sofia (venerdì 14 giugno). Percorso - orari e altimetria : Dopo il cronoprologo di apertura del Giro d’Italia Under 23, la giovane Corsa Rosa riparte nuovamente da Riccione per spostarsi sull’Appennino forlivese, precisamente a Santa Sofia. Sarà quindi un’altra giornata totalmente romagnola per i 143,2 km del tracciato della prima tappa in linea del Giro Under 23. Una frazione decisamente adatta alle ruote veloci, per un Percorso che presenta una sola e piccola asperità a 10 km dal ...

Giro d’Italia under 23 : Ethan Hayter è la prima maglia rosa! Quinto posto per Nicholas Dalla Valle : Parla inglese il cronoprologo di Riccione che ha inaugurato l’edizione 2019 del Giro d’Italia under 23. Ethan Hayter, con i suoi 3’55”, è il più veloce sul traguardo di Viale Ceccarini, dove ha battuto per una questione di centesimi Kaden Groves (SEG Racing Academy) e Maikel Zijlaard (Hagens Berman Axeon). Quinto Nicholas Dalla Valle (Tirol KTM), che ha concluso la sua prova in 3’57”. La prima maglia rosa ...

Giro d’Italia Under23 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Andrea Bagioli e Matteo Sobrero : Prenderà il via nella giornata di domani con il prologo di Riccione il Giro d’Italia Under23 2019, una delle corse più importanti a livello giovanile del panorama ciclistico internazionale che andrà in scena sulle strade italiane fino a domenica 23 giugno. Il percorso particolarmente selettivo si snoderà attraverso dieci frazioni che incoroneranno il successo del russo Aleksandr Vlasov (Garzprom-RusVelo). Diversi corridori italiani, da ...

Giro d’Italia Under23 - oggi il prologo di Riccione (giovedì 13 giugno). Percorso - orari e altimetria : Attesa e curiosità sono gli aspetti che accompagnano la partenza del Giro d’Italia Under23 2019, in programma oggi nel tardo pomeriggio. Le future stelle del panorama ciclistico internazionale si daranno battaglia fino a domenica 23 giugno per un totale di dieci frazioni nel tentativo di prendere il posto del russo Aleksandr Vlasov nell’albo d’oro di una delle più prestigiose competizioni giovanili del calendario. Il primo appuntamento sarà un ...

Giro d’Italia under 23 : tutti i giovani italiani da seguire per le tappe e la classifica generale. Attesa per Covi e Bagioli : Siamo ormai alla vigilia dell’attesissimo Giro d’Italia under 23 2019 che scatterà domani con il prologo di Riccione e si concluderà dopo 1169,9 km veramente selettivi, domenica 23 giugno sul Passo Fedaia che incoronerà il successore di Alexsandr Vlasov. Trenta le tra squadre che vedremo al via, di cui sedici italiane, andiamo a scoprire chi saranno le punte e le speranze per i colori azzurri. Partiamo innanzitutto dal primo italiano ...

Primoz Roglic : ‘Al Giro d’Italia tutti avevano paura di me’ : Primoz Roglic ha conquistato il primo podio della carriera in una grande corsa a tappe nel Giro d’Italia concluso una decina di giorni fa, ma il risultato ha lasciato un po’ di amarezza al corridore sloveno. Il capitano della Jumbo Visma aveva iniziato alla grande la corsa rosa, stravincendo le cronometro di Bologna e di San Marino e proponendosi come il principale favorito al successo finale. Invece le cose non sono andate bene in montagna per ...

VIDEO Richard Carapaz torna in Ecuador - accoglienza da Eroe per il vincitore del Giro d’Italia! Pullman scoperto in mezzo a due ali di folla : Richard Carapaz è tornato in Ecuador dopo aver vinto il Giro d’Italia 2019 e ha ricevuto un’accoglienza regale, un Eroe rientrato in Patria con tutti gli onori del caso. L’alfiere della Movistar, reduce dall’impresa compiuta sulle nostre strade, è atterrato a Quito e quando è sceso dall’aereo è stato accolto da migliaia di tifosi vestiti di rosa. Il 26enne è poi salito su un Pullman scoperto insieme alla moglie ...

Giro d’Italia 2020 - il possibile percorso : partenza in Ungheria - rientro in Sicilia e tanto Sud. Tappa da Nove Colli e grandi montagne in Friuli? : Mancano undici mesi alla partenza del Giro d’Italia 2020 ma gli appassionati del grande ciclismo si stanno già chiedendo quale sarà il percorso e come saranno le 21 tappe previste. Non mancano anticipazioni, indiscrezioni e ufficialità riguardo al tracciato. La Grande partenza avrà luogo a Budapest, le prime tre tappe andranno in scena in Ungheria (è già ufficiale): per la 14esima volta nella storia la Corsa Rosa scatterà dall’estero ...

Giro d’Italia Under23 : i favoriti. Joao Almeida tenta il colpo - occhio all’olandese Arensman : Un percorso davvero durissimo, pieno di insidie e soprattutto di salite (dal doppio Mortirolo al Monte Fedaia in conclusione): il Giro d’Italia Under 23 2019 si prepara a scattare e sarà sicuramente molto spettacolare. Tanta attesa per lo start di Riccione, il 13 giugno, con un breve prologo: andiamo a scoprire i papabili favoriti per la vittoria finale (ovviamente in queste categorie giovanili è sempre difficile fare pronostici). Uno dei ...