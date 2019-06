Formula 1 – Vettel penalizzato a Montreal | Pirro sincero | “la mia vita è cambiata | ma lo

Formula 1 - niente appello ma nessuna resa : Binotto annuncia battaglia legale dopo la penalità a Vettel : Il team principal della Ferrari svela come il Cavallino non abbia assolutamente deposto le armi, annunciando battaglia in altre sedi diverse dal Tribunale della FIA La Ferrari non presenterà appello al Tribunale della FIA per la penalità inflitta a Vettel in Canada, ma sicuramente non deporrà le armi. Mattia Binotto infatti ha rivelato ai microfoni di Rai 2 la volontà del Cavallino di andare fino in fondo, rivolgendosi ad altri ...

Formula 1 - i commissari di gara Ennser e Remmerie allo scoperto : “la penalità a Vettel? Siamo stati pure troppo leggeri” : I due commissari presenti nel Collegio che ha inflitto la penalità a Vettel in Canada hanno espresso il proprio punto di vista Il Collegio dei commissari di gara del Gp del Canada comincia a uscire allo scoperto, svelando i motivi che hanno spinto i giudici a penalizzare Sebastian Vettel. Photo4/LaPresse Dopo le parole di Emanuele Pirro, ecco arrivare anche le voci di Mathieu Remmerie e Gerd Ennser, che hanno espresso il proprio punto di ...

Formula 1 - Villeneuve ‘smaschera’ Hamilton : “ha indotto i commissari a penalizzare Vettel in Canada” : Il pilota canadese ha parlato della penalità inflitta a Vettel durante il Gp del Canada, attribuendo le ‘responsabilità’ a Hamilton L’episodio che ha costretto Vettel alla penalità in Canada resta molto discusso, coinvolgendo anche personaggi importanti del motorsport. photo4/Lapresse L’ultimo in ordine di tempo ad occuparsene è stato Jacques Villeneuve che, ai microfoni di Motorsport.com, ha posto l’accento ...

Formula 1 – A tutto Giovinazzi - il pugliese dell’Alfa Romeo cerca di non sbilanciarsi : “penalità Vettel? Non entro nel merito - ma…” : Anche Antonio Giovinazzi commenta la penalizzazione di Sebastian Vettel al Gp del Canada: le parole del pugliese dell’Alfa Romeo La gara di domenica di Formula 1 a Montreal ha fatto e farà ancora discutere molto: la penalizzazione di Sebastian Vettel, costata al ferrarista la vittoria al Gp del Canada, divide il mondo a quattro ruote. C’è infatti chi si schiera dalla parte della Ferrari e del suo pilota tedesco, che a Montreal ...

Formula 1 - la penalità a Vettel? È la regola che va rivista - non i commissari : E’ passato qualche giorno dall’ultimo Gp che ha scatenato polemiche a non finire sulla scelta di penalizzare Sebastian Vettel e la sua Ferrari. Ne ho lette e ascoltate di tutti i colori in rete, sulla carta stampata e anche in tv. Più che il fatto accaduto in pista mi stupiscono le reazioni che questo ha scatenato, reazioni a volte al limite dell’ammissibile. Da chi ha detto in diretta tv che la Federazione avrebbe dovuto chiudere un occhio, a ...

Formula 1 - Palmer distrugge Vettel : “urla ridicole - il suo comportamento aveva un fine ben preciso” : L’ex pilota della Renault non ha usato mezze misure per descrivere il comportamento tenuto da Vettel subito dopo il Gp del Canada Parole taglienti, dichiarazioni durissime espresse all’indirizzo di Sebastian Vettel, colpevole di aver tenuto un comportamento non da campione del mondo dopo il Gp del Canada. LaPresse/Photo4 Il mittente di questo attacco è Jolyon Palmer, che non ha risparmiato il tedesco della Ferrari nel corso del ...

Formula 1 - Tronchetti Provera sta dalla parte di Vettel : “ha preso l’unica traiettoria che poteva prendere” : L’imprenditore italiano ha parlato di quanto avvenuto in Canada, esprimendo il proprio punto di vista sulla penalità inflitta a Vettel L’episodio che ha deciso il Gp del Canada continua a far discutere, la sanzione inflitta a Vettel per via del suo ritorno non sicuro in pista al giro 48 della gara di Montreal resta oggetto di profonda discussione. photo4/Lapresse L’ultimo ad esprimere il proprio parere è stato Marco ...

Formula 1 – Penalizzazione Vettel - l’ammissione di Emanuele Pirro : “ecco perchè ho voluto punire la Ferrari” : Emanuele Pirro, ex pilota e delegato FIA, ha spiegato il motivo della Penalizzazione inflitta a Sebastian Vettel nel Gp del Canada Sono passati ormai due giorni, ma l’esito del Gp del Canada fa ancora venire il nervoso in casa Ferrari. Sebastian Vettel ha vinto meritatamente il Gp sul tracciato di Montreal ma, a causa di una manovra sbagliata (e involontaria) avvenuta al 48° giro fra Curva 3 e Curva 4, è stato penalizzato di 5 ...

Formula 1 – Penalizzazione Vettel - Brawn non si sbilancia : “non mi schiero - ma ai tifosi dico che…” : Ross Brawn non si sbilancia: le parole del responsabile F1 dopo la Penalizzazione di Vettel al Gp del Canada La gara di Formula 1 andata in scena domenica a Montreal sarà difficile da dimenticare: i ferraristi non potranno mai mandare giù l’ingiustizia ricevuta, con la Penalizzazione di 5 secondi inflitta a Sebastian Vettel che gli ha impedito di festeggiare per la vittoria del Gp del Canada. In tantissimi si sono schierati dalla ...

Formula 1 - Ricciardo e quel precedente con Hamilton : “Lewis a Montecarlo si comportò peggio di Vettel” : Il pilota della Renault è tornato a parlare di quanto successo a Montreal tra Vettel e Hamilton, facendo il paragone con l’episodio che lo ha visto protagonista insieme a Lewis nel Gp di Monaco del 2016 L’episodio che ha causato la penalità per Vettel ha un precedente, risolto in maniera diversa dal Collegio dei Commissari di Gara. Si tratta di quello avvenuto nel 2016 a Monaco, quando Hamilton spinse verso le barriere ...

Formula 1 - la rivelazione di Vettel : “son andato sul podio contro la mia volontà - l’ho fatto perchè…” : Il pilota della Ferrari ha rivelato come la sua intenzione fosse quella di non salire sul podio in Canada, salvo poi cambiare idea per un motivo ben preciso Non avrebbe voluto salire sul podio Sebastian Vettel in Canada, ma qualcosa lo ha convinto a farlo. Saltare la cerimonia di premiazione sarebbe stato davvero troppo per il tedesco, dopo quanto avvenuto poco prima con la mancata presentazione al parco chiuso e lo scambio dei numeri ...

Formula 1 - i media spagnoli condannano Vettel : “scenata inammissibile da bambino capriccioso” : Il comportamento del pilota della Ferrari nel post gara in Canada ha diviso la stampa, in Spagna sono state molte le critiche mosse al tedesco Sebastian Vettel ha diviso la stampa mondiale nel post gara in Canada, il comportamento del tedesco ha spaccato in due i media, suddividendoli tra favorevoli e contrari. photo4/Lapresse In Spagna non hanno avuto dubbi nel puntare il dito contro il ferrarista, accusato di aver tenuto un atteggiamento ...

Formula 1 - Rosberg non risparmia Vettel : il tedesco si scaglia senza remore contro il pilota della Ferrari : L’ex pilota tedesco non le ha mandate a dire al connazionale, sottolineando come la penalità inflittagli sia giusta a termini di regolamento L’intero mondo del motorsport ha ritenuto alquanto pesante la penalità inflitta a Sebastian Vettel, tutti tranne Nico Rosberg che non ha perso tempo a schierarsi al fianco del suo ex team. photo4/Lapresse Il tedesco ha espresso il proprio giudizio su quanto avvenuto in Canada al giro ...

Formula 1 - Lewis Hamilton non si nasconde : “la manovra di Vettel? Avrei fatto la stessa cosa - ma…” : Il pilota della Mercedes è tornato a parlare del Gp del Canada, soffermandosi nuovamente sull’episodio che ha comportato la penalità nei confronti di Vettel Il giorno dopo l’opinione di Lewis Hamilton sulla penalità inflitta a Vettel non è cambiata, anche se il pilota britannico ha regalato un particolare in più di non poco conto. photo4/Lapresse Il cinque volte campione del mondo infatti ha ammesso che si sarebbe comportato ...