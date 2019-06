Volley | Nations League 2019 Blengini | “Un’altra vittoria | domani battaglia con la

Volleyball Nations League Maschile – Gli azzurri di Blengini trionfano in Bulgaria : battuta l’Australia 3-1 : Volleyball Nations League: altro successo per gli azzurri, battuta l’Australia 3-1 Il cammino dell’Italia nel terzo round della Volleyball Nations League prosegue con una vittoria per 3-1 (25-18, 30-32, 25-18, 25-15) sull’Australia. Oggi, per l’avvio di gara, il ct Chicco Blengini modifica il sestetto iniziale e sceglie Riccardo Sbertoli in regia, gli schiacciatori Daniele Lavia e Oreste Cavuto, i centrali Matteo Piano e Roberto Russo, ...

Volleyball Nations League - la lista delle azzurre convocate per la pool di Ankara : fuori Paola Egonu : Rispetto alla tappa di Perugia, l’unica novità tra le quattordici azzurre è Anna Nicoletti, al posto di Paola Egonu Archiviato il discorso qualificazione alla Final Six, la nazionale italiana femminile partirà domani sera da Roma alla volta di Ankara, sede della pool 17. L’Italia, prima nella classifica generale, se la vedrà nell’ultimo round della fase preliminare con il Brasile (18 giugno, ore 15), le padrone di casa turche (19 giugno, ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le convocate dell’Italia per la tappa di Ankara. Paola Egonu resta a casa : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per l’ultima tappa della Nations League che andrà in scena ad Ankara (Turchia) dal 18 al 20 giugno. Le azzurre, già certe della qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale, affronteranno nell’ordine il Brasile, la Turchia e il Belgio. Assente Paola Egonu dopo il malore accusato al termine dell’incontro con la ...

Volley - Nations League 2019. Azzurri per mantenere la media contro il fanalino di coda Australia : mantenere quantomeno la media delle prime due settimane: questo l’obiettivo dell’ItalVolley che questo pomeriggio a Varna, dopo la faticaccia con il Giappone, affronta l’Australia ultima in classifica in una sfida che vede gli Azzurri partire con i favori del pronostico. l’Italia non deve commettere l’errore di sottovalutare un avversario che finora ha vinto una sola partita delle sette disputate ma che ha nella sua ...

Italia-Australia Volley - Nations League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi sabato 15 giugno si gioca Italia-Australia, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Varna (Bulgaria) per affrontare gli oceanici in un incontro fondamentale per la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale: i ragazzi del CT Chicco Blengini devono assolutamente sconfiggere i canguri se vogliono continuare a inseguire gli atti conclusivi della manifestazione, ...

Volleyball Nations League : l’Italia apre il terzo round con una vittoria per 3-1 sul Giappone : Ancora una vittoria per l’Italia nella Volleyball Nations League: le azzurre si sbarazzano 3-1 del Giappone La prima partita della Pool 10 della Volleyball Nations League porta in dote all’Italia una vittoria per 3-1 (23-25, 25-15, 29-27, 25-21) contro il Giappone. Una lunga battaglia che ha tenuto in campo le squadre per più di due ore ma che ha dimostrato il valore della giovane formazione tricolore che non si è lasciata ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Giappone 3-1. Blengini : “Vittoria di sofferenza - bell’ingresso di Lavia : L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-1 e ha conquistato la quinta vittoria nella Nations League 2019 di Volley maschile. Gli azzurri si sono imposti a Varna (Bulgaria) al termine di una battaglia durata oltre due ore, di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della FederVolley. CHICCO Blengini: “E’ stata una sofferta vittoria. E’ stata una partita di sofferenza. Abbiamo perso il primo set quando ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Giappone 3-1 - le pagelle degli azzurri. Nelli scatenato - Anzani granitico - che ingresso di Lavia! : L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-1 a Varna (Bulgaria) conquistando la quinta vittoria nella Nations League 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono imposti contro i coriacei nipponici dopo oltre due ore di battaglia e rimangono in corsa per la Final Six. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini. GABRIELE Nelli: 8. Protagonista indiscusso nel terzo e nel quarto set dove trascina la squadra a suon di bordate, ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Giappone 3-1 - quinta vittoria degli azzurri! Battaglia infinita a Varna : L’Italia si rimette in marcia e incomincia alla grande la terza tappa della Nations League 2019 di Volley maschile, a Varna (Bulgaria) gli azzurri hanno sconfitto il Giappone per 3-1 (23-25; 25-15; 29-27; 25-21) in 128 minuti di Battaglia conquistando la quinta vittoria nel prestigioso torneo internazionale. La nostra Nazionale doveva assolutamente battere i nipponici per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Six, il ...