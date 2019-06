Pentathlon | Europei Youth A & Youth B Kaunas 2019 | azzurrini senza medaglie nelle

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) Si sono conclusi a, in Lituania, gliA eB dimoderno: nell’ultima giornata, dedicata alle staffette, l’Italia non ha ottenuto. Nella staffetta mista della categoriaA sono giunti quarti Agnese Petricca ed Emanuele Tromboni, mentre nella staffetta mista della categoriaB Maria Celeste Baldassarre e Daniele Cutini Calisti si sono classificati decimi, infine nella staffetta maschile della categoriaB hanno chiuso al decimo posto Christian Arroyo Paniauga e Luca Gioia. L’Italia non era al via nella staffetta femminile della categoriaB. STAFFETTA MISTAA STAFFETTA MASCHILEB STAFFETTA MISTAB roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca ...

zazoomblog : Pentathlon Europei Under19 2019: Giorgio Micheli splendido bronzo in rimonta nella prova individuale vinta da Vincz… - zazoomnews : Pentathlon Europei Under19 2019: Giorgio Micheli splendido bronzo in rimonta nella prova individuale vinta da Vincz… - zazoomnews : Pentathlon Europei Under19 2019: Giorgio Micheli splendido bronzo in rimonta nella prova individuale vinta da Vincz… -