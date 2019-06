L’elettrostimolazione del nervo vago “batte” l’artrite reumatoide

meteoweb.eu

(Di sabato 15 giugno 2019) L’elettrostimolazione di uno dei nervi che collegano il cervello al corpo, il, potrebbe fornire un nuovo approccio terapeutico per i pazienti con artrite. Sono i risultati di uno studio pilota presentato all’European Congress of Rheumatology (Eular 2019) di Madrid da un team della Stanford University (Usa). Ilè il più lungo e il più complesso delle 12 coppie di nervi cranici che provengono dal cervello. Il nome ‘vagus’ deriva dalla parola latina per ‘vagare’: vaga infatti dal cervello verso gli organi del collo, del torace e dell’addome. I recenti progressi nel campo delle neuroscienze e dell’immunologia hanno mappato circuiti nel cervello che regolano le risposte immunitarie. In uno di questi circuiti, chiamato ‘riflesso infiammatorio’, vengono trasmessi segnali nelche inibiscono ...

