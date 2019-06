Morgan | sfratto rinviato al 25 giugno 2019 per motivi di salute

Morgan - rinviato lo sfratto. Il cantante : “Non ho un tetto e nemmeno un luogo di lavoro - mi rimangono debiti” : È stato rimandato al 25 giugno lo sfratto di Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, dalla sua casa di Monza, previsto per questa mattina, in esecuzione del pignoramento deciso dal Tribunale di Monza a fine 2017. FQ Magazine Morgan, rinviato lo sfratto: ecco perché Le trattative intercorse tra il legale di Morgan, l’avvocato Renato Moraschi, il ...

Lo sfratto di Morgan è rinviato - Marco Castoldi cita la Costituzione e riceve l’affetto dei fan : Lo sfratto di Morgan è rinviato. Dopo giorni di lotta, Marco Castoldi è riuscito a ottenere qualche mese di tempo per studiare una soluzione alternativa che - a suo dire - sarebbe già al vaglio delle possibilità. Il pignoramento era stato disposto qualche mese fa a seguito del procedimento giudiziario avviato per i debiti contratti con le due ex compagne, Asia Argento e Jessica Mazzoli, alle quali non ha corrisposto una parte degli alimenti ...

Morgan - rinviato lo sfratto : ecco perché : Il giorno è arrivato. A raccontare l’epilogo (a metà) della vicenda che riguarda lo sfratto di Morgan è Fanpage. Ieri il cantante aveva chiesto, proprio sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, di organizzare un flash mob per evitare lo sfratto. E stamani, al momento dell’esecuzione del pignoramento deciso dal Tribunale di Monza a fine 2017, erano in tanti radunati in via Adamello 8. Insieme al cantante molti curiosi, amici (anche Andy ...

Occupiamo la mia casa! Morgan e l'appello contro lo sfratto : Morgan lancia un appello per salvarsi dallo sfratto: "Monza, venerdi 14, ore 9 di mattina. Se verrò arrestato per questo e non per aver commesso un reato sarà perché sono stato lasciato solo". Morgan chiede aiuto ad amici, colleghi e fan per evitare lo sfratto e minaccia di occupare la sua casa."Monza, venerdi 14, ore 9 di mattina. Se verrò arrestato per questo e non per aver commesso un reato sarà perché sono stato lasciato ...

Morgan prima dello sfratto si sfoga a Non è la D’Urso : Tra due giorni Morgan sarà sfrattato, ma non ha nessuna intenzione di lasciare casa sua, che presto finirà all’asta, il cantante a Live non è la D’Urso ha detto: «Lo Stato mi uccide. Asia? Maestra di tossicodipendenza». prima di chiudere il profilo “Instagram” Asia Argento aveva scritto: «Che mestizia Morgan . Sei un miracolo ambulante, forse dalla panchina sulla quale finirai per dormire per non aver pagato le tasse per anni avrai modo di ...

Morgan - lo sfratto e lo scontro infinito con Asia Argento : Morgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoTra pochi giorni Marco Castaldi, in arte Morgan , sarà sfrattato dalla casa in cui vive. A raccontarlo è stato lo stesso artista, qualche settimana fa, spiegando di aver ...

"Aripijate". Asia Argento rifiuta l'appello di Morgan dopo l'ingiunzione di sfratto : Le ultime notizie su Morgan risalgono al 4 giugno, giorno della finale di The Voice, il talent musicale di cui è uno dei quattro giudici. Il 5 giugno invece era previsto lo sfratto esecutivo dalla sua casa, pignorata giorni fa e messa all'asta. “Se verranno a sbattermi fuori, andrò in mezzo alla strada” aveva dichiarato, dopo aver fatto appello alle sue ex, in particolare Asia Argento. Il cantautore capace di dilapidare un ...

Asia Argento chiude il suo profilo Ig - dopo aver attaccato Morgan prima del suo sfratto : In una recente intervista rilasciata al giornale "Libero Quotidiano", il cantante ed attuale giudice di The Voice Of Italy Marco Castoldi, in arte Morgan, ha rivelato che il prossimo 5 giugno avverrà ai suoi danni la procedura di esproprio sull'immobile di sua proprietà, a Monza. "La casa ha la mia anima", aveva dichiarato nel corso dell'intervista in questione il cantante, il quale era riuscito ad acquistare la sua casa lavorando da ...