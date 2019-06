Concorso funzionari giudiziari | 1 850 posti | pubblicato il decreto in Gazzetta Bando

Concorso funzionari giudiziari - 1.850 posti : pubblicato il decreto in G.U. Bando entro luglio : Il 2 maggio il Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha firmato il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.136 del 12 Giugno 2019, che vedrà l’assunzione di 903 assistenti giudiziari con scorrimento di graduatorie esistenti e di 1.850 funzionari giudiziari tramite una procedura concorsuale gestita dal Formez. L’uscita del Bando del Concorso funzionari giudiziari è imminente: dalle parole del ...

Concorso 510 funzionari Agenzia delle Entrate : atteso oggi il diario delle prove : oggi sul sito ufficiale dell’Ente è atteso il diario e la sede d’esame della prova oggettiva attitudinale per il Concorso 510 funzionari Agenzia delle Entrate. Il 29 marzo scorso è stato pubblicato l’avviso in cui veniva comunicata ai soli candidati della Valle d’Aosta la data e la sede della prova, mentre per tutti gli altri l’appuntamento è stato rimandato ad oggi. In attesa del diario, vediamo assieme le ultime ...

