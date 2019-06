Si infittiscono le voci di crisi tra William e Kate Ora l' amante si toglie

ilgiornale

(Di domenica 9 giugno 2019) Roberta Damiata Si torna a parlare di Rose Hanbury, l'ex amica di, allontanata poi dalla cerchia di conoscenza dei principi. Ora non porta più la fede, simbolo che il suo matrimonio è finito I rumors del matrimonio intra il Principes eMiddleton non accennano a finire, anzi ora esiste un elemento in più, visto che quella che da molti è stata definuita la 'causa' della frattura, Rose Hanbury, pare abbia definitivaemnte rotto con il marito. A pochi mesi dalla sua uscita dalla cerchia dei reali per volere diMiddleton,Rose Hanbury, ex migliore amica della duchessa del Sussex è stata avvistate senza la fede nuziale al dito. Segno questo che è finito il suo matrimonio con David Rocksavage, marchese di Cholmondeley? Per capire meglio come stanno le cose, torniamo indietro di qualche mese. All’inizio di quest’anno, la Duchessa di Cambridge ha ...

