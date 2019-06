Basket – Gallinari verso i Mondiali 2019 | il ‘Gallo’ ci crede | “partiamo per vincere! E

Basket - playoff Nba : fine corsa per Gallinari - Golden State in semifinale : LOS ANGELES - Niente miracolo per i Los Angeles Clippers. Allo Staples Center, Golden State fa sua gara 6, 4-2 la serie, del primo turno dei playoff Nba e vola in semifinale contro Houston. ...

Basket - Nba : ko per Gallinari - Toronto e Portland si portano sul 3-1 : ... ' Vogliamo riportare la serie a Los Angeles, non abbiamo alternative, dobbiamo vincere ', le sue parole a Sky Sport. ' Abbiamo cambiato un po' il nostro piano partita - aggiunge nel dopo gara - ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Boston chiude la serie - Gallinari sotto 3-1 con Golden State. Portland e Toronto allungano : I Boston Celtics sono la prima squadra a qualificarsi per il secondo turno dei Playoff NBA 2019. La formazione allenata da Brad Stevens ha chiuso sul 4-0 la serie contro Indiana, superando i Pacers anche in gara-4 per 110-106. Una partita combattuta e che ha visto ancora una volta i Celtics allungare in maniera decisiva negli ultimi cinque minuti. Decisivi i canestri di Gordon Hayward, miglior marcatore della compagine di Stevens con 20 punti, ...

Basket - NBA Playoff 2019 : clamorosa rimonta Clippers con 24 di Gallinari - Warriors battuti! I 76ers travolgono i Nets e pareggiano la serie con autorità - : Due serie sono andate avanti in questa notte di Playoff NBA, con emozioni importanti in entrambe, pur nella loro differenza. Andiamo a vedere quello che è accaduto in campo, in partite dall’estrema imprevedibilità e dall’altissimo punteggio La sorpresa più grande la firmano i Los Angeles Clippers, che firmano una rimonta storica, di proporzioni mai viste per la franchigia, contro i Golden State Warriors. A 7’31” dalla ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Belinelli e gli Spurs espugnano Denver. Gallinari sconfitto dagli Warriors. Colpi Brooklyn ed Orlando in gara-1 : Con quattro partite si sono aperti ufficialmente i Playoff NBA 2019. Non sono mancate le sorprese in questa prima giornata, con ben tre serie che hanno già subito il ribaltamento del fattore campo e con una sola vittoria casalinga, quella dei favoritissimi Golden State Warriors. Si parte, però, dal successo dei San Antonio Spurs in casa dei Denver Nuggets per 101-96. La squadra di Popovich, testa di serie numero sette, ha fatto subito valere la ...