MotoGp – Dal contatto con Mir alla caduta | Mugello amaro per Valentino Rossi | “ecco cosa

MotoGp – Dal finto tatuaggio del fan all’amore per il suo Valentino Rossi : Francesca Sofia Novello regina del Mugello [FOTO e VIDEO] : Tutti pazzi per Francesca Sofia Novello al Gp d’Italia: è la fidanzata di Valentino Rossi la regina del Mugello Il weekend di gara del Mugello non è stato gentile con Valentino Rossi: il Dottore ha affrontato un sabato di qualifiche disastroso, ma anche la gara di oggi del Gp d’Italia non è stata clemente col pilota della Yamaha. Valentino Rossi è scivolato troppo in fondo dopo un’incomprensione con Rins e poi a 16 giri ...

MotoGp – Dalla furbizia di Marquez alle difficoltà in pista : l’analisi di Valentino Rossi dopo le disastrose qualifiche al Mugello : Valentino Rossi analizza il lavoro del suo sabato in pista al Mugello: le parole del Dottore al termine delle qualifiche del Gp d’Italia Sabato pomeriggio da dimenticare per Valentino Rossi: il pilota della Yamaha non è riuscito ad accedere alla Q2 del Gp d’Italia, costretto dunque a partire domani Dalla 18ª casella in griglia al Mugello. “Domattina proveremo qualcosa perchè abbiamo migliorato rispetto a ieri ma con il ...

MotoGp – Terminate le Fp4 del Gp d’Italia : Quartararo beffa tutti sul finale - Rossi ancora fuori dalla top 10[TEMPI] : Quartararo davanti a tutti nella quarta sessione di prove libere del Gp d’Italia, Valentino Rossi fuori dalla top ten I campioni della MotoGp sono scesi in pista al Mugello per l’ultima sessione di prove libere del Gp d’Italia prima delle attesissime qualifiche di questo pomeriggio. E’ Quartararo il più veloce della quarta sessione di prove libere, col crono di 1.46.799. Il francese della Petronas si è lasciato alle ...

MotoGp – Terminate le FP3 al Mugello : Petrucci sprinta con la sua Ducati - Rossi e Dovizioso fuori dalla Q2 [TEMPI] : Grandi sorprese nella mattinata di libere al Mugello, Petrucci sigla il miglior tempo davanti a Pol Espargaro e Marquez mentre Rossi e Dovizioso falliscono la top ten Danilo Petrucci è il più veloce al termine della terza sessione di prove libere del Gp del Mugello, il pilota della Ducati ferma il crono sull’1:46.056 piazzandosi davanti a Pol Espargaro e Marc Marquez. Ottima la prestazione del rider della KTM, riuscito a mettersi ...

MotoGp – Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello dal cuore d’oro : incontro con tifosi speciali al Mugello [FOTO] : Il bellissimo gesto di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: la bella coppia incontra tifosi affetti da disabilità al Mugello, grazie al fan club del Dottore Il Gran Premio d’Italia di MotoGp è sempre una grande festa: il paddock del Mugello si popola sin dal giovedì, per poi riempirsi sempre più nei giorni in cui i piloti scendono in pista, per prove libere, qualifiche e infine la gara. Ieri i piloti hanno raccontato alla ...

MotoGp – Terminate le FP1 del Gp d’Italia : Marquez primo nonostante il raffreddore - Rossi fuori dalla top 10 [TEMPI] : E’ Marc Marquez il pilota più veloce della prima sessione di prove libere del Gp d’Italia: bene le Ducati di Petrucci e Pirro al Mugello, ma gli altri italiani sono attardati Il weekend di gara del Gp d’Italia è finalmente iniziato: dopo la giornata di ieri dedicata a tifosi e stampa, i piloti sono scesi in pista per le prime prove libere sul circuito del Mugello. Al termine della prima sessione è Marc Marquez il pilota ...

MotoGp - Dall’Igna non si accontenta : “bisogna tornare a vincere - altrimenti niente Mondiale” : Interrogato sulla situazione della Ducati, il Direttore Generale del team ha espresso il proprio punto di vista La situazione non è sicuramente negativa, ma ciò non toglie che la Ducati debba alzare il livello delle proprie prestazioni per stare davanti a Marquez e alla Honda. AFP/LaPeresse Lo sottolinea con forza anche Gigi Dall’Igna che, intervenuto ai microfoni di Motorsport.com, ha sottolineato di essere soddisfatto ma non troppo ...

MotoGp – Dalle difficoltà di Lorenzo al futuro del fratello in Pramac - a tutto Marquez : “Jorge e Alex? Ecco la mia verità” : Marc Marquez, i rivali, la gara del Mugello e la possibilità del salto di categoria del fratello Alex dalla Moto2 alla MotoGp Dopo una settimana di pausa a seguito del Gp di Francia, i piloti della MotoGp si apprestano ad affrontare l’appassionante weekend di gara del Mugello. Si corre domenica il Gp d’Italia ed il pubblico della nostra terra non vede l’ora di fare il tifo per Valentino Rossi ed i suoi ...

MotoGp - due anni dalla morte di Hayden : il dolce messaggio di Jorge Lorenzo sui social [FOTO] : Il pilota maiorchino ha voluto ricordare Nicky Hayden, deceduto due anni fa in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale Sono passati due anni da quel maledetto 22 maggio 2017 che si è portato via Nicky Hayden, spirato per colpa delle ferite riportate in seguito ad un incidente stradale. Il pilota americano è stato investito da un furgone mentre si allenava in bicicletta nei pressi di Rimini, morendo dopo alcuni giorni di ...

MotoGp – Crutchlow lancia l’allarme : “non guido come Marquez - la moto è fuori dal mio controllo” : Cal Crutchlow e le difficoltà di ottenere buoni risultati in sella alla sua Honda: le parole del britannico della LCR dopo il Gp di Francia La stagione 2019 di motoGp non sta regalando particolari soddisfazioni a Cal Crutchlow: il britannico della Honda non ha ancora ottenuto i risultati desiderati, chiudendo ieri la gara di Le Mans al nono posto. Se Marc Marquez continua ad ottenere un successo dietro l’altro, gli altri piloti Honda ...

VIDEO MotoGp - Andrea Dovizioso : “Bene il secondo posto - ma serve qualcosa in più dalla Ducati” : Andrea Dovizioso è soddisfatto a metà dopo il secondo posto di oggi al termine del Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP. Il portacolori della Ducati guarda il bicchiere mezzo pieno, con una classifica che lo vede a soli otto punti di distacco da Marc Marquez, ma dall’altra non può essere contento della sua GP19 che, come ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport, non è ancora abbastanza per pareggiare la formidabile Honda del campione del ...

MotoGp - un doppio podio non soddisfa Dall’Igna : “onestamente il secondo posto non ci serve a tanto” : Nonostante il secondo posto di Dovizioso e il terzo di Petrucci, l’ingegner Dall’Igna accoglie con un pizzico di amarezza i risultati di Le Mans Terza vittoria stagionale per il leader iridato Marc Marquez, che trionfa di prepotenza nel Gp di Francia nella classe MotoGp. Sul circuito di Le Mans, lo spagnolo della Honda si impone in solitaria davanti alle Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e di Danilo Petrucci. Un risultato ...

MotoGp – Dalla Q1 al quinto posto in griglia : la reazione di Valentino Rossi al rientro ai box a Le Mans [VIDEO] : La reazione di Valentino Rossi al rientro ai box al termine delle qualifiche del Gp di Francia Si sono disputate oggi le qualifiche del Gp di Francia: Marc Marquez ha conquistato la sua 55ª pole position, che gli ha permesso di raggiungere Valentino Rossi al secondo posto, alle spalle di Doohan, lasciandosi alle spalle le Ducati di Petrucci e Miller. Anche a Le Mans Valentino Rossi è dovuto passare Dalla Q1, riuscendo, questa volta, a ...

Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Francia di MotoGp : Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Francia di MotoGP, quinta gara del Motomondiale in programma domani pomeriggio sul circuito Bugatti di Le Mans. Nelle qualifiche di sabato ha fatto registrare il