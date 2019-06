LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano | Gara-3 Semifinali Play-off in DIRETTA | i sardi

LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari basket - Gara-2 Playoff in DIRETTA : padroni di casa per il pareggio - sardi per l’allungo : Buonasera appassionati di pallacanestro e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Sassari, secondo atto della semifinale dei Playoff della Serie A 2018-2019! Dopo lo straordinario spettacolo offerto dalle due squadre nella prima sfida, conclusa con il punteggio di 79-86 in favore formazione sarda, la partita di questa sera assume un’importanza capitale nell’equilibrio della serie: la compagine allenata da Simone Pianigiani è ...

LIVE Olimpia Milano-Sassari - Gara-1 Semifinale Playoff basket in DIRETTA : Dinamo in vantaggio all’intervallo (35-41) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Banco di Sardegna Sassari, Gara-1 della Semifinale dei Playoff 2019. E’ la prima partita di una serie molto attesa e che si presenta davvero avvincente ed equilibrata. E’ la sesta Semifinale consecutiva per Milano, che arriva dalla rimonta contro la Sidigas Avellino. Una serie difficile quella contro gli irpini con la squadra di Pianigiani che si è trovata con le spalle al ...

LIVE Brindisi-Sassari 87-92 basket - Gara-3 Play-off in DIRETTA : i pugliesi lottano ma la Dinamo è in semifinale! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Brindisi-Sassari, Gara-3 dei quarti di finale dei playoff di Serie A: alle 20.45 al PalaPentassuglia di Brindisi, i pugliesi dovranno giocarsi il fattore campo per prolungare la serie contro i sardi, in forma smagliante e pronti a raggiungere la semifinale di Serie A. La New basket Brindisi si gioca le ultime chance di restare in vita contro Sassari in casa, in cui ha perso l’ultima di ...

LIVE Würzburg-Dinamo Sassari - Finale Europe Cup 2019 in DIRETTA : i sardi si giocano il trofeo! Da difendere il +5 dell’andata : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ritorno della Finale di FIBA Europe Cup 2018-2019 tra s.OLIVEr Würzburg e Dinamo Sassari. Si riparte dall’89-84 in favore degli uomini di Gianmarco Pozzecco maturato all’andata: un vantaggio di cinque punti che andrà difeso in un’arena che nessuno riesce a violare, in chiave Europea, dallo scorso ottobre. Soltanto una volta i bavaresi hanno dovuto rimontare uno ...

s.OLIVEr Würzburg-Dinamo Sassari - Finale Europe Cup 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : 40 minuti per il destino: la Dinamo Sassari si gioca, in trasferta, il successo nella Finale di ritorno di FIBA Europe Cup 2018-2019, facendo visita al s.Oliver Würzburg. All’andata la formazione sarda ha prevalso su quella bavarese con il punteggio di 89-84, con una spettacolare prestazione di Rashawn Thomas e un ottimo apporto, soprattutto nel Finale, di Marco Spissu e Achille Polonara. In caso di successo degli uomini di Gianmarco ...

VIDEO Dinamo Sassari-s.OLIVEr Würzburg 89-84 - highlights e sintesi della partita. Rashawn Thomas trascina i sardi alla vittoria nella finale d’andata : Il primo capitolo della finale di FIBA Europe Cup va alla Dinamo Sassari: 89-84 il punteggio conclusivo contro i tedeschi del s.Oliver Würzburg. Al PalaSerradimigni la formazione allenata da Gianmarco Pozzecco è protagonista di una buona prova, con Rashawn Thomas a fare da trascinatore con un grandissimo primo tempo e con 27 punti, mentre a dare una spinta decisiva ci pensano Marco Spissu e Achille Polonara, protagonisti di un grande finale di ...

LIVE Dinamo Sassari-s.Oliver Würzburg - Finale Europe Cup basket in DIRETTA : 89-84 - i sardi portano a casa la gara d’andata! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di andata della Finale di FIBA Europe Cup tra Dinamo Sassari e s.OLIVEr Würzburg, primo dei due capitoli di un confronto che terminerà nel primo giorno di maggio. Per la seconda volta consecutiva la Finale della seconda competizione Europea organizzata dalla FIBA vede in campo una formazione italiana. Dopo che lo scorso anno si erano affrontate Venezia e Avellino, questa volta è la squadra di ...

LIVE Dinamo Sassari-s.Oliver Würzburg - Finale Europe Cup basket in DIRETTA : 65-67 - Oliver porta avanti i tedeschi a fine terzo quarto : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di andata della Finale di FIBA Europe Cup tra Dinamo Sassari e s.OLIVEr Würzburg, primo dei due capitoli di un confronto che terminerà nel primo giorno di maggio. Per la seconda volta consecutiva la Finale della seconda competizione Europea organizzata dalla FIBA vede in campo una formazione italiana. Dopo che lo scorso anno si erano affrontate Venezia e Avellino, questa volta è la squadra di ...

LIVE Dinamo Sassari-s.Oliver Würzburg - Finale Europe Cup basket in DIRETTA : 45-45 - perfetta parità all’intervallo : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di andata della Finale di FIBA Europe Cup tra Dinamo Sassari e s.OLIVEr Würzburg, primo dei due capitoli di un confronto che terminerà nel primo giorno di maggio. Per la seconda volta consecutiva la Finale della seconda competizione Europea organizzata dalla FIBA vede in campo una formazione italiana. Dopo che lo scorso anno si erano affrontate Venezia e Avellino, questa volta è la squadra di ...