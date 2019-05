“Mi sono innamorata di te | sapessi quanto ti spupazzerei” | gli sms della maestra 40enne

Gennaro Lillio - attacchi di panico : “Mi sono venuti improvvisamente” : Gli attacchi di panico di Gennaro Lillio: il racconto del suo passato al Gf 16 Gennaro del Grande Fratello 2019 fa spesso delle confessioni importanti sul suo passato. Un ragazzo che ha tanto da raccontare e che fa tanto chiacchierare: la sua vicinanza a Francesca De André è uno dei temi scottanti del Gf! Siamo […] L'articolo Gennaro Lillio, attacchi di panico: “Mi sono venuti improvvisamente” proviene da Gossip e Tv.

VIDEO Charles Leclerc : “Mi sono divertito all’inizio - ma non è andata a buon fine. Concentriamoci sul futuro” : Charles Leclerc ha concluso il GP Monaco 2019 con un mesto ritiro dopo il contatto con Hulkenberg in fase di sorpasso. Il monegasco cercava la rimonta dalle retrovie, ha compiuto due sorpassi da urlo su Norris e Grosjean ma poi ha commesso una sbavatura e ha dovuto dire addio alla risalita. Il pilota della Ferrari ha commentato al termine della gara: “Devo imparare da questa lezione: prima la qualifica, poi in gara mi sono divertito ...

Charles Leclerc F1 - GP Monaco 2019 : “Mi sono divertito all’inizio - ci ho provato ma è andata male. Non dovevamo partire 15mi…” : Si è chiuso dopo 19 giri il Gran Premio di Monaco 2019 di Charles Leclerc, costretto al ritiro dopo aver danneggiato il fondo della sua Ferrari in un estremo tentativo di sorpasso su Nico Hulkenberg alla curva Rascasse. Il padrone di casa monegasco partiva dalla 15^ posizione in griglia a causa di una pessima strategia del team in qualifica, perciò è stato costretto a rimontare dalle retrovie sulle tortuose strade del Principato correndo dei ...

Internazionali d’Italia – Fognini ci ripensa - il messaggio di scuse al direttore : “Mi sono lasciato andare a dichiarazioni troppo forti” : Fabio Fognini chiede scusa al direttore degli Internazionali d’Italia per le dure parole espresse ieri in conferenza stampa dopo l’eliminazione agli ottavi di finale Il doppio turno a cui si sono dovuti sottoporre ieri i tennisti agli Internazionali d’Italia a causa della giornata di saltata di mercoledì per l’incessante pioggia, ha fatto discutere molto. Tanti, infatti, sono i tennisti che si sono lamentati di ...

VIDEO Tatsuki Suzuki evita un brutto incidente con Dalla Porta : “Mi sono ca…o addosso”. Questione di millimetri : Tatsuki Suzuki ha schivato Lorenzo Dalla Porta per millimetri durante le prove libere 2 del GP Francia 2019, tappa del Mondiale Moto2. Il centauro giapponese del Team SIC58, secondo due settimane fa a Jerez, è riuscito a evitare un bruttissimo contatto col pilota italiano che poteva provocare delle brutte conseguenze. Al termine della sessione, il nipponico ha candidamente dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Mi sono ca…o ...

Ivana Spagna commuove Caterina Balivo e rivela : “Mi sono sposata” : Ivana Spagna commuove Caterina Balivo a Vieni da me. La cantante ricorda il padre e il pubblico si scioglie Ivana Spagna è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. Un’intervista ricca di risate ma anche di momenti commoventi e forti, in particolare un ricordo della cantante di Gente come noi del padre ha […] L'articolo Ivana Spagna commuove Caterina Balivo e rivela: “Mi sono sposata” proviene da Gossip e Tv.

Fornals al Napoli? Il calciatore risponde : “Mi sono stancato di queste voci - non mi interessano” : Fornals ha risposto in conferenza stampa alle assillanti voci di mercato che parlano di lui “sono settimane che si parla del mio futuro, questa situazione mi ha stancato. Ora l’importante non è il futuro di Fornals, ma il bene del Villarreal. Mi sono stancato di queste voci, non mi interessano”. Il centrocampista del Villareal era stato accostato al Napoli questa mattina dal Corriere dello Sport. Se ne parlò già quando Hamsik ...

Andreas Seppi - il campione di tennis truffato per 500mila euro : “Mi sono fidato e ho perso tutto” : Il campione di tennis altoatesino Andreas Seppi è caduto vittima di una truffa in cui ha perso 500mila euro. Tutta colpa di un investimento finanziario azzardato consigliatogli dall’ex manager del turismo di Portogruaro Fabio Gaiatto, che si è reinventato broker proponendo la compravendita speculativa di valute estere: così nel febbraio del 2017 Seppi impegna 500mila euro nella Venice Investment group, società al centro della maxi truffa ...

Sandra Milo shock a Storie Italiane : “Mi sono venduta ad un uomo” : Storie Italiane, Sandra Milo fa una confessione dolorosa: “Mi sono venduta per necessità…” Ha lasciato letteralmente senza parole la padrona di casa Eleonora Daniele e tutti gli ospiti della puntata di Storie Italiane di oggi, martedì 14 maggio 2019, Sandra Milo. L’attrice, tornata nel salotto del seguitissimo programma della tarda mattinata di Rai1 per parlare dei suoi problemi fiscali, si è lasciata sfuggire una ...

News Gf - Daniele deluso da Martina : “Mi sono rovinato questa esperienza” : Grande Fratello, Daniele e Martina: Dal Moro deluso da questa storia Non si placano i malumori tra Daniele e Martina al Grande Fratello. I due, sin dall’inizio, hanno mostrato di nutrire un reciproco interesse. Con il trascorrere del tempo, la bella Nasoni ha continuato a rivelare di essere fortemente legata al ragazzo, ma anche a […] L'articolo News Gf, Daniele deluso da Martina: “Mi sono rovinato questa esperienza” ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Mi sono gestito bene. Aspettiamo Yates - ha detto che dobbiamo andare in bagno…” : Vincenzo Nibali ha impressionato durante la prima tappa del Giro d’Italia 2019, lo Squalo si è particolarmente distinto nel corso della cronometro generale che ha aperto le danze a Bologna. Il capitano della Bahrain-Merida ha stampato il secondo tempo pagando dazio soltanto dall’indemoniato Primoz Roglic, il siciliano ha accusato 23 secondi di ritardo dal quotato sloveno ma allo stesso tempo è riuscito a fare meglio di altri due ...

Gino Paoli : “Mi sono sparato per vedere cosa c’era dall’altra parte” : “La mia ex moglie era andata a stare da un amico dall’altra parte di Genova. Io ero solo in casa. Ho preso un paio di pistole, le ho provate per vedere quale sparava più lontano. Le provai in un vocabolario. Sparai per vedere quanto era penetrante il colpo”. A parlare così è Gino Paoli che in una lunga intervista rilasciata a Walter Veltroni per 7 del Corriere della Sera racconta dettagliatamente di essersi sparato e perché. ...

Giro d’Italia 2019 - Tom Dumoulin : “Mi sento bene - dovrò essere al top per vincere. Ci sono avversari forti” : Tom Dumoulin è uno dei grandi favoriti per la conquista del Giro d’Italia 2019, il vincitore dell’edizione 2017 vuole indossare nuovamente la maglia rosa e il percorso sembra essergli congeniale con ben 60 km a cronometro e diverse salite che potrebbero adattarsi alle caratteristiche della Farfalla di Maastricht. L’olandese ha parlato ai microfoni di Eurosport e ha spiegato qual è il suo stato di forma: “Mi sento ...

Salvini si aspetta il selfie - ma il giovane dem lo sorprende : “Ministro - dove sono finiti i 49 milioni?”. E lui reagisce così : Dopo il comizio a Salerno, come di consueto Matteo Salvini si è fermato per i selfie coi sostenitori. A un certo punto gli si è avvicinato un ragazzo, Giancarlo Cirillo, che fa parte dei Giovani Democratici della città campana. E al posto dello scatto, mentre registra la scena, chiede al vicepresidente del Consiglio leghista: “Ministro, ma dove sono i finiti i 49 milioni?“. Il caso ricorda, seppure in parte diverso, quello del ...