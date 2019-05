Sarri | ' I napoletani sanno l' amore che provo | ma la professione porta ad altri percorsi'

Blastingnews

(Di giovedì 30 maggio 2019) Ieri sera a Baku è andata in scena la finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal, terminata con la straripante vittoria dei blues per 4-1. In coda al match l'allenatore Maurizioha rilasciato un'intervista a Sky Sport, durante la quale ha fatto il bilancio dell'annata e non ha escluso un suo approdo alla Juventus. La risposta ai tifosi In prima battuta il tecnico ha voluto rispondere ai tifosi del Napoli che l'hanno implorato di non accettare la panchina bianconera. A tal proposito ha precisato che dopo l'esperienza partenopea, ha preferito l'estero all'Italia proprio per non diventare avversario della sua ex squadra, ma non sempre si riescono a fare queste scelte: "bene l'cheper loro. Poi laanche ad". L'ex Napoli ha sottolineato che il suo Chelsea è stato protagonista di una buona stagione perché è approdato in zona ...

tancredipalmeri : Sarri: “I napoletani sanno che l’anno scorso sono andato all’estero per non andare direttamente in un’altra italian… - claudioruss : #Sarri: “Juventus? Sono stato dato per certo anche alla Roma e al Milan. I complimenti di De Laurentiis e del Napol… - CorSport : #Sarri: 'La Coppa? Per i napoletani. Ma la professione porta a delle scelte' -