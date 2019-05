Le notizie del giorno – La bomba sul Napoli | Sergio Ramos nei guai e ribaltone in Serie B

Ultime notizie Roma del 29-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale puntamento con informazione Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno politica in primo piano gli iscritti al Movimento 5 stelle sono chiamati a votare Domani dalle 10 alle 20 sull’opportunità che Luigi Di Maio politico dopo il tonfo Europea è lo stesso di maglia chiedere la conta telematica prima dell’assemblea dei parlamentari che si annunciava con una resa dei conti interna il guardasigilli Bonafede ...

Ultime notizie Roma del 29-05-2019 ore 19 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla studio Giuliano Ferrigno L’economia in apertura torna a salire il reddito medio pro capite degli italiani più 3,6 % tra il 2014 e il 2016 media in più per residente ma al tempo stesso si è rotto il patrimonio per persona cerca dei Risparmi attività reali e finanziarie da circa €156000 del 2012 a circa 153000 €2600 in meno per italiano in quattro ...

Ultime notizie Roma del 29-05-2019 ore 16 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrara fai interferito sulle scelte del c.s.m. in particolare su quella del nuovo procuratore di Roma dice l’ex presidente dell’associazione nazionale magistrati Palamara ex consigliere CSM sull’inchiesta di Perugia che ha indagato per corruzione a quanto scrivono i quotidiani che si inserisce nelle vicende sul rinnovo della carica di ...

Ultime notizie Roma del 29-05-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale l’appuntamento con il formazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura della politica flat Tax da 30 miliardi a regime decreto sicurezza e caso del viceministro rixi per il quale domani è prevista la sentenza sulle cosiddette spese pazze in regione liguria questi i punti del rilancio di Salvini sul Governo dopo il trionfo degli europei per la lega e 5 Stelle attaccano con Di ...

Ultime notizie Roma del 29-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale studio Forti piogge e grandinate potenti raffiche di vento una nuova ondata di maltempo che sta interessando l’Italia in particolare la nuova perturbazione di origine nord-atlantica porta temporali Soprattutto sulle regioni settentrionali Emilia Romagna Lombardia Veneto le zone più colpite la protezione civile ha diramato per oggi un allerta rossa ...

