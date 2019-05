500 Miglia di Indianapolis – Apoteosi Pagenaud | batte Rossi e regala il successo alla

VIDEO 500 Miglia Indianapolis 2019 : highlights e sintesi. Simon Pagenaud vince in volata - battuto Rossi : Simon Pagenaud ha vinto la 500 Miglia di Indianapolis 2019, il pilota francese si è imposto sull’Ovale della Indiana e ha conquistato la corsa più veloce del mondo con grandissima personalità. Il transalpino è riuscito a battere Rossi e Sato in una volata al fulmicotone dopo oltre 800 km di grande passione divorati a tutto gas. Di seguito il VIDEO con gli highlights e il finale della 500 Miglia di Indianapolis, la vittoria di Simon ...

500 Miglia di Indianapolis 2019 : l'albo d'oro della corsa. Simon Pagenaud conquista per la prima volta la gara : L'edizione 2019 della 500 Miglia di Indianapolis viene vinta da Simon Pagenaud, che al termine di una gara tiratissima, risolta quasi in volata, iscrive il suo nome nell'albo d'oro della competizione.

500 Miglia Indianapolis 2019 : la griglia di partenza e il regolamento della corsa. Simon Pagenaud in pole position davanti a Carpenter e Pigot - 6° Power : Mancano ormai solo due giorni ad uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per gli appassionati di motori di tutto il Mondo: la 500 Miglia di Indianapolis 2019. La leggendaria corsa statunitense nata nel 1911 è da sempre caratterizzata da continui colpi di scena, incidenti e sorpassi mozzafiato che rendono questa gara uno spettacolo davvero imperdibile. 200 giri complessivi da percorrere sull’ovale da 2.5 Miglia (4.02 km) ...

