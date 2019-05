Domenica 26 Maggio sui canali Sky Cinema HD

Guida Tv Domenica 26 maggio - Che Tempo che Fa - New Amsterdam e la Serie A : Programmi tv di domenica 26 maggio – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 20:35 Che Tempo che Fa ore 22:50 Porta a Porta Speciale elezioniRai 2 ore 21:20 NCIS 16×09 1a Tv + FBI 1×10 1aTv (qui le anticipazioni)Rai 3 ore 21:20 In nome di mia figliaCanale 5 ore 21:30 New Amsterdam 1×19 1a Tv (qui le anticipazioni) ore 22:30 MatrixRete 4 ore 21:30 Il GladiatoreItalia 1 ore 21:20 Mission: Impossible – Rogue NationLa7 ore ...

Meteo Sicilia - allerta gialla della Protezione Civile : Domenica 26 maggio : Protezione Civile annuncia un’allerta Meteo gialla dalle prime ore di domani, domenica 26 maggio 2019, e per le successive 24-36 ore, in Sicilia

New Amsterdam Domenica 26 maggio su Canale 5 un solo episodio per lo speciale elettorale : New Amsterdam su Canale 5 domenica 26 maggio un episodio per lo speciale Matrix sulle elezioniUn solo episodio domenica 26 maggio tra le 21:35 e le 22:30 per New Amsterdam che lascia così spazio allo speciale elettorale di Matrix per i risultati delle elezioni europee e amministrative.L’episodio è il 19 della prima stagione (che terminerà la prossima settimana con gli ultimi 3 episodi e è già stata rinnovata per una seconda stagione) dal ...

Absentia Domenica 26 maggio finale di stagione su Rai 4 - le anticipazioni : Absentia finale di stagione domenica 26 maggio Rai 4In attesa della seconda stagione (dal 14 giugno su Prime Video), chiude su Rai 4 domenica 26 maggio la prima stagione di Absentia, il caso sarà risolto e sapremo quindi la verità su tutto quello che è successo.Il nono episodio si intitola Child’s Play: Emily riesce a ottenere delle informazioni da Charles e spera che questo faccia più chiarezza sul caso. Riuscirà a scoprire chi è che la ...

NCIS e FBI due nuovi appuntamenti su Rai 2 Domenica 26 maggio in prima tv : NCIS 16 e FBI proseguono domenica 26 maggio su Rai 2Prosegue l’appuntamento con i procedurali di Rai 2 targati CBS: domenica 26 maggio un nuovo episodio di NCIS 16 seguito da uno della prima stagione di FBI, serie già rinnovata per una seconda stagione.NCIS 16 episodio 26 maggioEpisodio 16×09 per NCIS dal titolo Dove eravamo rimasti: Gibbs decide di pedinare una ragazza da poco uscita di prigione, nella speranza che possa portarlo dal ...

Elezioni Domenica 26 maggio - ecco come si vota per Europee e Amministrative : domenica 26 maggio si vota per le Elezioni Europee e, in alcuni casi anche per le Amministrative. I seggi sono aperti dalle 7.00 alle 23.00 e possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni presentandosi nel proprio seggio con un documento di identità e tessera elettorale. ecco di seguito come funziona il voto: Elezioni Europee – Il territorio italiano è diviso in cinque circoscrizioni (Nord-Occidentale, Nord-Orientale, ...

Paolo Fox - oroscopo di domani : previsioni Domenica 26 maggio : oroscopo Paolo Fox segni di Fuoco, 26 maggio: le previsioni di domani Finisce un’altra settimana all’insegna delle stelle e dei pianeti. E come finirà? A dirlo ci pensa Paolo Fox con il suo oroscopo di domani dei segni di Fuoco. ARIETE: chi è nato sotto questo segno sarà protagonista di una grande rivalsa. Venere potrebbe regalare molte emozioni nella giornata di domani. Si ritroveranno a parlare di amore. LEONE: è stata la ...

Meteo - le previsioni di Domenica 26 maggio : Meteo, le previsioni di domenica 26 maggio Prosegue il fine settimana di pioggia e temporali sul versante tirrenico al Centro e al Sud Italia, nuvole al Nord con scarse precipitazioni. Il bel tempo continua a ritardare il suo arrivo. LE previsioni Parole chiave: ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Domenica 26 e lunedì 27 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1960 e 1961 (prima parte) de Il SEGRETO di domenica 26 e lunedì 27 maggio 2019: Maria vuole ancora fare di testa sua e non sta ad ascoltare i consigli di Raimundo… Fernando dà incarico ad un detective per indagare sulla morte dei figli di Gonzalo e Maria… Antolina riesce a far allontanare Isaac e comincia ad avvelenare Elsa, quando improvvisamente arriva Consuelo insieme a due uomini e portano via Elsa. Da non ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Domenica 26 maggio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di domenica 26 maggio 2019: Dopo aver saputo da Pam (Alley Mills) delle lamentele sulla sua assunzione espresse da Emma (Nia Sioux), Zoe (Kiara Barnes) affronta la rivale… Maya (Karla Mosley) e Thorne (Ingo Rademacher) parlano con Xander (Aidan Bradley) della tensione tra le due ragazze: la cugina esorta il giovane Avant a calmare la situazione. Xander interrompe il confronto tra Emma e Zoe e chiede alla ...

Che tempo che fa - ospiti pazzeschi di Domenica 26 maggio : da Baggio a Jean Todt : Una nuova puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio andrà in onda domenica 26 maggio dalle 20.35 su Rai1 in versione ridotta, senza il consueto appuntamento con il Tavolo, per lasciare spazio alle elezioni europee. Ospite del programma uno dei numeri 10 più forti della storia del calcio: Roberto

Previsioni meteo Domenica 26 maggio - pioggia e maltempo in tutta Italia : domenica con il maltempo in buona parte dell'Italia: il mese di maggio continua quindi a consegnare giornate di pioggia e temperature rigide. La primavera, quindi, si fa attendere ancora. Per domenica 26 maggio 2019 le Previsioni al Nord prevedono pioggia già dalle prime ore del mattino in Piemonte e Lombardia in prossimità dei rilievi. Il maltempo non risparmierà nemmeno l'Emilia Romagna, dove i fenomeni temporaleschi si intensificheranno ...

Anticipazioni Una Vita : sospesa la puntata di oggi - torna Domenica 26 maggio : Brutte notizie per i telespettatori di Una Vita, che oggi non potranno seguire la loro telenovela preferita. Mediaset ha infatti deciso di sospendere la puntata prevista alle ore 14:05 circa, al termine di Beautiful, mandando in onda al suo posto l'altra serie iberica Il Segreto. Per assistere alle vicende di Blanca e degli altri abitanti di Acacias 38, dunque, i fan dovranno attendere solo un giorno in più. Tutto tornerà alla normalità già a ...

Domenica 26 maggio 2019 : ospiti Domenica In e Che tempo che fa : Domenica In ospiti 26 maggio 2019: chi ci sarà nell’ultima puntata della stagione Domenica 26 maggio 2019 appuntamento con l’ultima puntata di Domenica In. Mara Venier accoglierà nel suo studio tantissimi ospiti, mentre su Canale 5 Domenica Live è giunta ormai al termine. La scorsa settimana infatti è andata in onda l’ultima puntata del contenitore Domenicale […] L'articolo Domenica 26 maggio 2019: ospiti Domenica In e ...