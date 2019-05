Paracanoa | Coppa del Mondo Poznan 2019 | altri due podi per l’Italia con Federico

Canoa velocità - Coppa del Mondo Poznan 2019 : Esteban Farias secondo nella Paracanoa : Esteban Gabriel Farias sale sul podio nella para Canoa a Poznan (Polonia), nella prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa velocità . L’azzurro non ha deluso le aspettative e dopo aver conquistato martedì scorso, nella stessa location, la medaglia d’argento agli Europei, si ripete ora nel massimo circuito internazionale, chiudendo al secondo posto nel KL1 200 metri. In finale Farias ha realizzato il tempo di 47.866, venendo battuto per ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Poznan 2019 : Esteban Farias e Federico Mancarella si qualificano per la finale nella Paracanoa : Si è aperta oggi a Poznan (Polonia) la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa velocità. L’Italia ha scelto di partecipare solo alle competizioni della paraCanoa, in cui gli azzurri sono stati subito protagonisti in questa prima giornate di gare. Esteban Farias, reduce dall’argento agli Europei, vince la propria batteria e vola in finale nel KL1 200 metri. L’azzurro si è imposto con il tempo di 49.349, battendo di pochissimo il ...