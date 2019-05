L’Argentina non vuole Icardi | Mascherano | “Ha mangiato alla nostra tavola e lo ha negato”

calcioweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2019) Sicuramente è il momento meno felice della carriera di Mauro. Se le cose all’Inter vanno così così, con la nazionale la situazione non è affatto delle migliori. Non convocato dal Ct Scaloni per la Copa America, l’attaccante argentino si concentrerà solo sul club e sulla conquista della qualificazione in Champions. Frecciate, però, arrivano dai suoi compagni all’Albiceleste. Il centrocampista, infatti, non le manda a dire, facendo capire chiaramente come stanno le cose: “Se mi chiedete seè ben accetto rispondo che la nazionale argentina non appartiene a nessuno, è di tutti e non ci sono padroni. Chi di noi è stato fortunato a essere nel giro per molti anni è solo perché se lo è meritato. Non voglio commentare le sue parole, non mi assumo la responsabilità di quello che dice lui. Dico solo che hae lo ha ...

