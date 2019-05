Esordisce ufficialmente sul Samsung Galaxy S7 Vodafone l’aggiornamento di maggio | primi

optimaitalia

(Di venerdì 24 maggio 2019) Stanno venendo alle luce in queste ore le prime informazioni per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento dia bordo delS7, in particolare sulla versione brandizzata. Dopo idettagli che ho condiviso con voi poco più di una settimana fa sulle nostre pagine, occorre passare alla pratica, considerando che questo venerdì è giunto un segnale ufficiale direttamente dal produttore coreano come si potrà dall'approfondimento in questione.Chi si ritrova con unS7, infatti, dal 24può scaricare l'aggiornamento G930FXXU5ESD2 con l'apposito link al download reso disponibile dagli sviluppatori. Le varie sigle del pacchetto software, a dirla tutta, sulla carta ci riconducono alla patch di aprile, ma analizzando la suddetta pagina emerge che sul fronte sicurezza il firmware ci garantisce effettivamente le contromisure ...

