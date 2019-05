Atletica – Verso i Mondiali di Doha | i convocati azzurri per Maratona e Marcia

Atletica - Filippo Tortu verso il Golden Gala : “Ho tanta voglia di correre i 200” : Il Golden Gala di Atletica è stato presentato ufficialmente stamane: la 39ma edizione della rassegna si terrà allo stadio Olimpico di Roma giovedì 6 giugno. A margine della presentazione si è soffermato uno dei principali e più attesi protagonisti della notte da sogno dell’Atletica italiana, il velocista Filippo Tortu, che correrà i 200 metri piani. Così l’azzurro all’ANSA: “L’obiettivo minimo è il primato ...

Atletica - Gianmarco Tamberi traccia la direzione verso il Golden Gala di Roma : “La gara più importante prima dei Mondiali - vi farò divertire” : L’entusiasmo per l’avvicinarsi del Golden Gala di Roma, quarta tappa della IAAF Diamond League 2019 in programma giovedì 6 giugno, continua a crescere e uno degli uomini più attesi sarà sicuramente Gianmarco Tamberi (Fiamme Gialle). Il fuoriclasse azzurro, reduce dal titolo europeo indoor di Glasgow nel salto in alto, ha parlato attraverso il sito ufficiale della FIDAL dopo aver chiuso un periodo di allenamento a Cipro durato ben tre ...

Atletica – Gli azzurri delle staffette in volo verso il Giappone per le World Relays di Yokohama : Atletica: staffette azzurre in volo verso il Giappone. Gli italiani pronti per le World Relays di Yokohama È il giorno della partenza per la spedizione italiana diretta alle World Relays di Yokohama. Decolla da Malpensa l’aereo che porta gli azzurri in Giappone per i Mondiali di staffette dell’11-12 maggio. Ventotto gli atleti in volo verso l’Oriente e a loro si aggiungerà Giancarla Trevisan, in arrivo direttamente da Los Angeles. Un primo ...

Atletica - Diamond League 2019 : si parte a Doha. Obiri - Braz - Crouser e tante stelle verso i Mondiali. Italia con Vallortigara e Pedroso : Venerdì 3 maggio si disputerà la prima tappa della Diamond League 2019, il massimo circuito itinerante di Atletica leggera giunto alla decima edizione. Si parte da Doha (Qatar), proprio in quel Khalifa International Stadium da 48mila posti che tra fine settembre e inizio ottobre ospiterà i Mondiali: alcuni atleti avranno così l’occasione di testate l’impianto dove verranno assegnate le medaglie iridate tra cinque mesi. Ricordiamo che ...

Atletica - Diamond League 2019 : stagione di fuoco - i campioni tornano in pista verso i Mondiali : La Diamond League 2019 di Atletica leggera scatterà venerdì 3 maggio con la prima tappa prevista a Doha (Qatar), nello stesso Stadio che ospiterà i Mondiali a fine settembre. Il massimo circuito itinerante di Atletica leggera prevede dodici appuntamenti tra maggio e agosto, ogni tappa prevede tra 13 e 15 gare: si viaggia tra Cina, Svezia, Norvegia, Marocco, USA, Svizzera, Montecarlo, Gran Bretagna, Francia e Italia con il Golden Gala Pietro ...

Atletica - Andrew Howe corre i 400 dopo 8 anni : positivo 46.35 verso i Mondiali di staffette : Andrew Howe ha corso i 400 metri col tempo di 46.35 e a Rieti ha legittimato la convocazione per i Mondiali di staffette che si disputeranno a Yokohama (Giappone) nel weekend dell’11-12 maggio. Oggi il già vice campione del mondo di salto in lungo ha testato la sua condizione sul giro di pista nell’impianto di casa e ha ottenuto un positivo riscontro cronometrico in una specialità che ha praticato pochissime volte nel corso della sua ...

Atletica – Le azzurre della staffetta verso Yokohama : le sensazioni del team italiano : Atletica, staffette: parlano gli azzurri verso Yokohama Quindici giorni a Yokohama. Quindici giorni alle World Relays, trampolino di lancio verso i Mondiali di Doha. Scorrono le ultime ore di raduno a Roma, tra il centro di preparazione olimpica del CONI “Giulio Onesti” e le piste del Rosi e della Farnesina per gli staffettisti azzurri che il 3 maggio raggiungeranno il Giappone in vista dell’impegno iridato dell’11 e 12 maggio. Prima della ...

Atletica – Gare e test a Grosseto verso le World Relays di Yokohama : alla prova gli staffettisti : Giovedì 18 aprile la prova di efficienza per alcuni degli staffettisti che potrebbero essere convocati per le World Relays (11-12 maggio), evento che qualifica per i Mondiali di Doha Grosseto, Acquacetosa e poi Yokohama. È sempre più vicina la data delle World Relays in Giappone (11-12 maggio), i Mondiali di staffette che mettono in palio la qualificazione per i Mondiali di Doha. Giovedì 18 aprile, sulla pista dello stadio Zecchini di Grosseto, ...