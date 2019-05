huffingtonpost

(Di mercoledì 22 maggio 2019) “Se è vero che all’miildi? Alla scuola materna comunale di via Massena, a Milano, sparì il pupazzetto di. Ma le indagini non portarono al rinvenimento dei responsabili”. Matteoracconta così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’aneddoto sulla sua infanzia riporataro anche nel libro Io sono Matteo, edito dalla casa editrice vicina a CasaPound Altaforte. “Avevo solo 4 anni - ha aggiunto il vicepremier - oggi il, ma non così chiaro come se fosse ieri. Se me loancora però vuol dire che ci ero rimasto male”.Il leader della Lega ha anche parlato delle persone che si vestono dadurante i suoi comizi: “Sono simpaticissimi. Se posso suggerirgli delle varianti sui cartoni animati dico Jeeg Robot e Mazinga Z, i due che mi ...

HuffPostItalia : 'Al piccolo Salvini rubarono il pupazzo di Zorro'. L'incipit del libro di Altoforte scatena la rete: 'Te lo restitu… - HuffPostItalia : Salvini: 'Mi rubarono il pupazzo di Zorro all'asilo. II ricordo è nitido, ci rimasi male' - giulianogavagn1 : RT @CorsivoCorrosiv: #Salvini: 'Da bambino, mi rubarono il pupazzetto di #Zorro'. #Solidarietà da parte di Matteo #Renzi: 'A me rubarono il… -