Palermo | sul sito Procura spazio aperto per ricordare Falcone

Capodoglio trovato morto sulla spiaggia di Palermo [GALLERY] : Greenpeace e The Blue Dream Project raccolgono l’allarme lanciato dal mare e dalle sue creature con il Tour “MAYDAY SOS Plastica”: una spedizione di ricerca, monitoraggio e documentazione sull’inquinamento da plastica presentata oggi ad Ostia nel corso di una conferenza stampa. Dall’inizio dell’anno, si spiega in una nota, “sono ben sei i capodogli spiaggiati sulle coste italiane. L’ultimo caso risale a poche ore fa: un cetaceo è stato ...

Scuola - Salvini si è espresso sul caso della docente sospesa a Palermo : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è stato ospite di Skuola.net: tra i vari argomenti trattati durante l’intervista, il vicepremier ha toccato anche la questione riguardante la docente sospesa a Palermo per un video che lo riguardava direttamente. Un caso che ha scatenato la reazione anche del mondo politico e che ha dato vita ad un’ondata di polemiche. Ecco il giudizio di Matteo Salvini sulla questione. Salvini ...

Scuola - docente sospesa a Palermo ultime notizie : partono i sospetti sul Miur : Si continua a discutere del caso relativo alla docente di Palermo sospesa per il video riguardante il leader della Lega, Matteo Salvini. Un caso che sta avendo ampia eco anche nel mondo della politica, non soltanto perché è coinvolto il vicepremier leghista. Si sta parlando anche della reazione del Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, il quale si è riservato di valutare la vicenda solo dopo aver ricevuto ‘le carte’. Il ...

Le notizie del giorno – Atto vandalico contro la sede di un club di Serie C - il retroscena sull’addio di Allegri - il caso Palermo coinvolge anche la Primavera rosanero : Atto vandalico IN Serie C – Grande paura in vista del prossimo turno del campionato di Serie C, la stagione è entrata nella fase decisiva. Me nelle ultime ore si è verificato un raid vandalico nella sede dell’Arezzo calcio, distrutti computer e suppellettili, l’attacco si è verificato la scorsa notte e aveva come obiettivo gli uffici della società (APPROFONDIMENTO) retroscena Allegri-DE LAURENTIIS – Ieri l’annuncio dell’addio a ...

DIRETTA/ Palermo Empoli Primavera - risultato finale 0-0 - video e tv : nessun vincitore : DIRETTA Palermo Empoli Primavera streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca per la 29e penultima giornata nel campionato 1.

Il video della prof anti Salvini finisce sul sito del Comune di Palermo : Roberto Chifari Orlando attacca la decisione del ministero di sospendere la docente che non aveva vigliato sui suoi sutdenti per il video che accostava il decreto Sicurezza alle leggi razziali del 1938 E adesso il video degli studenti finisce sul sito istituzionale del Comune di Palermo. Il sindaco Leoluca Orlando ha dato mandato al webmaster del Comune di pubblicare in homepage del sito istituzionale il video del lavoro realizzato ...

Caos Palermo - rigettata la richiesta di sospensiva sulla disputa dei playoff : E’ una situazione delicatissima in casa Palermo dopo la retrocessione del club rosanero nel campionato di Serie C, il futuro è adesso sempre più incerto ma non sono da escludere clamorosi colpi di scena. Nel frattempo come apprende l’Ansa è stata rigettata dalla Corta d’Appello Figc la richiesta di sospensiva della disputa dei play off di serie B avanzata nelle ultime ore dal Palermo proprio dopo la retrocessione del club ...

Musica : Radio Italia Live torna a Palermo - Mika e tanti altri sul prato del Foro italico : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - Sarà Mika la star internazionale del concerto di Radio Italia Live del 29 giugno al Foro italico di Palermo. E con lui saliranno sul palco anche altre star della Musica come Achille Lauro, Benji & Fede, Ghali, Il Volo, Irama, Fiorella Mannoia, Mahmood, Fabrizio Moro, N

La Lega interviene sul caso Palermo : “la retrocessione è un sopruso” : Il caso Palermo diventa anche una questione politica, con la Lega che alza la voce in merito alla querelle “La sentenza del tribunale federale nazionale della Figc che condanna il Palermo alla Serie C è un sopruso giustizialista, un provvedimento iniquo, di un’asprezza spropositata, mai adottato in precedente per casi analoghi. La città di Palermo pretende rispetto, lo stesso che hanno dimostrato i tifosi che ieri sera hanno ...

Serie B : scontro Lega B-FIGC sui play out - da Palermo accuse sul conflitto d'interesse : In Serie B, siamo al caos totale tra ricorsi, accuse, comunicati e pesanti illazioni, dopo la decisione del Tribunale Federale di retrocedere il Palermo in Serie C e l'altrettanto discutibile decisione del Consiglio di Lega di Serie B di non far disputare i play out. I quotidiani sportivi nazionali di oggi 15 maggio dedicano ampio spazio alle vicende della Serie cadetta, il Corriere dello Sport pubblica uno spazio al presidente della Lega Balata ...

Calcio : Miceli (Pd) - 'sul Palermo forzatura giudiziatia - governo intervenga' : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - "Quanto sta accadendo in queste ore a Palermo e al Palermo Calcio rappresenta una vera e propria vergogna sportiva. Come può il governo consentire che lo sport diventi terreno di forzature giudiziarie che rischiano di ledere irrimediabilmente l’immagine dello sport, de

Diretta/ Fiorentina Palermo Primavera - risultato finale 2-2 - : pari utile ai rosanero : Diretta Fiorentina Palermo Primavera: streaming video e tv, risultato live del match della ventottesima giornata del campionato Primavera 1.

DIRETTA/ Fiorentina Palermo Primavera - risultato 1-1 - : Birligea risponde a Meli! : DIRETTA Fiorentina Palermo Primavera: streaming video e tv, risultato live del match della ventottesima giornata del campionato Primavera 1.