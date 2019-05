ilnapolista

(Di martedì 21 maggio 2019)Brasile per. La possibilità che l’attaccante nerazzurro non venisse convocato nella Nazionale argentina per laera già nell’aria. La voce è confermata da Gianluca Di Marzio sul suo sito. A pesare sulla decisione del ct Scaloni la lunga assenza didal campo, da febbraio ad aprile. Anche i gol che ha segnato Maurito in campionato sono solo 11 rispetto ai 29 dell’anno scorso. E’ stato invece convocato il compagno di squadra e reparto Lautaro Martinez. La stagione di Maurito, già parecchio complicata, per usare un eufemismo, si conclude con un’altra batosta. L'articoloperilNapolista.

FBiasin : Un tweet dedicato a #Barzagli è doveroso per almeno tre motivi: 1) Non costa niente. 2) Ha alzato quella coppa là… - SSCNapoliNews : Niente Coppa America per Mauro Icardi - napolista : Niente Coppa America per Mauro Icardi. L’attaccante argentino viene escluso dalle convocazioni in Nazionale. A pesa… -