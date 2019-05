Karate | Serie A Istanbul 2019 | Luigi Busà ancora ai vertici | rientro positivo per Sara

oasport

(Di lunedì 20 maggio 2019) Nel fine settimana si è svolta ala seconda tappa stagionale dellaA di. Sui tatami turchi si sono sfidati oltre 1800 atleti provenienti dal tutto il mondo. Una competizione quindi particolarmente impegnativa per l’elevato numero di incontri da superare per raggiungere la finale. L’Italia chiude con un podio invidiale e due a squadre, un bottino non particolarmente ricco, ma le prestazioni complessive sono state comunque positive.una volta è statoa cogliere il risultato più importante, centrando un ottimo secondo posto nei -75 kg. Il capitano azzurro si è confermato nuovamente aiinternazionali. Per il campione europeo la vittoria è sfumatacontro l’iraniano Bahman Asgari Ghoncheh, come già accaduto ai Mondiali di Madrid dello scorso anno. Questo secondo posto permette comunque adi conquistare altri punti preziosi per il ...

