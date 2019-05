TelevideoRai101 : Eutanasia,avviata procedura per Lambert - ilfogliettone : Eutanasia, avviata procedura fine vita per Vincent Lambert - -

Sono iniziate le procedure per mettere fine alle cure di Vincent, il 42enne paziente tetraplegico da 10 anni in stato vegetativo, nell'ospedale di Reims, in Francia. Contrari all'interruzione dei trattamenti i genitori, favorevoli moglie e fratelli del 42enne. Il caso,come fu in Italia per la vicenda Englaro, ha diviso la Francia. Lo stop delle macchine per idratare e nutrire il paziente e della sedazione "controllata,profonda e continua" è stato convalidato il mese scorso dal Consiglio di Stato.(Di lunedì 20 maggio 2019)