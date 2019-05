Allegri | Nedved assente alla conferenza stampa ma ringrazia l' ex tecnico

Juventus - Nedved : “Con Allegri si è chiuso un ciclo irripetibile. Non abbiamo contattato ancora nessuno” : “Non sono stato alla conferenza di Max per motivi di lavoro, non potevo cancellare impegni già presi, ma mi è dispiaciuto tanto”. Esordisce così il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della gara contro i nerazzurri dell’Atalanta. “Da che parte sto? Da quella della società, dobbiamo prendere decisioni, l’abbiamo fatto, è finito un ciclo molto importante in ...

Incontro Agnelli Allegri in corso - presenti anche Nedved e Paratici : Incontro Agnelli Allegri – Incontro parte 2. Dopo la cena di ieri sera, alla quale hanno preso parte Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, oggi in casa Juventus fa in scena il secondo round del meeting bianconero. Stavolta la riunione si sta svolgendo all’interno del centro sportivo della Continassa e, oltre al presidente e al tecnico, […] L'articolo Incontro Agnelli Allegri in corso, presenti anche Nedved e Paratici proviene ...

Scaramucce tra Allegri e Nedved. Per il vicepresidente chi vivrà vedrà. Allegri non gradisce : Uno scambio di battute piuttosto freddino, che getta una coltre di nebbia sul futuro in bianconero di Massimiliano Allegri. O quantomeno che dà la stura a nuove pagine di giornale e a ricami possibili. Tutto è partito dalla frase di Pavel Nedved che, scrive la Gazzetta dello Sport, alla domanda sulla permanenza o meno di Max sulla panchina della Juve, ha risposto: “Chi vivrà vedrà, uso una frase di mio figlio, aspettiamo”. Il ...

Mercato Juventus - Nedved su Allegri : “Chi vivrà vedrà”. Conte - sì all’Inter : Mercato Juventus- Pavel Nedved sibillino, futuro di Allegri ancora tutto da decidere. Il vicepresidente bianconero, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport“, nel pre partita tra Roma e Juventus, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul futuro di Massimiliano Allegri. Dichiarazioni a metà che lasciano spazio a qualsiasi tipo di interpretazione. Nedved […] More

La rassegna stampa di lunedì 13 maggio – Le prime pagine di calcio : “Nedved gela Allegri” [FOTO] : 1/5 TuttoSport ...

Le notizie del giorno – Segna l’Empoli ma esulta la Samp - Nedved sul futuro di Allegri - l’annuncio di mercato del Torino : Segna L’EMPOLI MA esulta… LA SampDORIA – Incredibile episodio nel secondo tempo, Empoli in vantaggio con Farias ed esultanza di una parte di tifosi blucerchiati. Il motivo? La corsa salvezza con l’Empoli che si avvicina tantissimo al Genoa, grande rivale della Samp, la squadra di Prandelli rischia seriamente la retrocessione. Tanti anche i messaggi sui social. (APRI LE notizie PER APPROFONDIRE) futuro Allegri, LE PAROLE ...

Juventus - Nedved : “Allegri resta? Chi vivrà vedrà” : “Se Allegri sarà sulla panchina della Juventus anche l’anno prossimo? Chi vivrà, vedrà“. Così il vicepresidente bianconero, Pavel Nedved, ai microfoni di Sky Sport prima del match dell’Olimpico contro la Roma. “L’incontro tra Agnelli e Allegri c’è sempre stato verso giugno, verrà anticipato la prossima settimana: aspettiamo – aggiunge Nedved -. Se dobbiamo aspettarci molte novità sul mercato? ...

Allegri via dalla Juventus? La risposta del figlio di Nedved sui social è… misteriosa [FOTO] : Il figlio di Pavel Nedved fa impazzire i tifosi bianconeri: la risposta sulla permanenza di Allegri alla Juventus è… misteriosa L’incontro tra Massimiliano Allegri e Agnelli per definire il futuro del tecnico toscano si terrà la prossima settimana, lo ha annunciato l’allenatore della Juventus oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Intanto, a mettere un po’ di pepe e mistero sulla vicenda, ...

Calciomercato Juventus - Allegri scartato da Nedved : sarebbe vicino Conte : Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il futuro della Juventus. Il prossimo allenatore del club bianconero, infatti, potrebbe essere Antonio Conte, sul quale resta comunque molto forte l'interesse dell'Inter di Beppe Marotta. La dirigenza bianconera ha effettuato una riunione operativa alla Continassa e avrebbe deciso di non proseguire più con Massimiliano Allegri. Dopo cinque anni con altrettanti Scudetti in bacheca e due finali ...

Juventus - Nedved : 'Allegri ha un contratto - resta. Ci sarà incontro con Agnelli' : Il derby della Mole sullo sfondo e il futuro di Massimiliano Allegri come argomento caldo in casa Juventus . A parlarne è Pavel Nedved , che ai microfoni di Sky Sport ha confermato l'allenatore che ha vinto cinque scudetti in altrettante stagioni: "Allegri sarà l'allenatore della Juventus l'anno prossimo? Certo, ha un contratto e deve continuare. Io sono ...

Juve - Nedved : 'Futuro Allegri? Resta - deve continuare' : Così, ai microfoni di Sky Sport, il vicepresidente della Juve , Pavel Nedved , sul futuro del tecnico bianconero., Italpress,

Panchina Juventus - le parole di Nedved sul futuro di Allegri : “Allegri sarà ancora l’allenatore? Certo, come da contratto, deve continuare. Tutta la settimana scorsa ero via, sono tornato e ho potuto seguire la squadra, ho visto Allegri molto sereno, ho visto il presidente che è passato quasi ogni giorno, perciò tutto a posto, ci sarà l’incontro quando sarà il momento“. Così, ai microfoni di Sky Sport, il vicepresidente della Juve, Pavel Nedved, sul futuro del tecnico ...

Juve - Nedved conferma Allegri : "L'incontro? Quando sarà il momento" : Lo ha detto Andrea Agnelli dopo il k.o. con l'Ajax, oggi lo ribadisce anche Pavel Nedved, poco prima del derby col Torino: "Max Allegri sarà il prossimo allenatore della Juventus". Il vicepresidente ...

Juventus – Nedved sorprende tutti prima del Derby della Mole : “futuro di Allegri? Ecco cosa dico” : Nedved ed il futuro di Allegri alla Juventus: le parole del vice presidente bianconero a pochi minuti dal fischio d’inizio del Derby della Mole “Ha un contratto, perciò deve continuare“. Il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved, assicura che Massimiliano Allegri sarà il tecnico dei bianconeri per la prossima stagione. “Ho potuto seguire la squadra per tutta la settimana, ho visto Allegri molto sereno, ho ...