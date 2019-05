Cagliari | Andrea Cossu entra nello staff della prima squadra DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di domenica 19 maggio 2019), bandiera dela far parte dell’area tecnica. Ad annunciarlo lo stesso club rossoblù. Un amore incondizionato per ilcon cui ha disputato in 9 stagioni ben 270 partite, con 12 gol e 58 assist. Svestiti i panni del calciatore,ha intrapreso subito un percorso all’internosocietà,ndo l’estate scorsadel Settore giovanile escouting. E’ stato particolarmente attivo nella ricerca di nuovi calciatori, spesso in viaggio tra Europa e Sud America. Pur proseguendo il suo lavoro nella ricerca di talenti sia per lache per lavera,fa ora il suo ingresso nell’area tecnica, dove lavorerà a stretto contatto con il Direttore sportivo, Marcello Carli. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> ...

