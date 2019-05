Basket | Finale Eurolega 2019 | CSKA Mosca favorito | ma l’Efes vuole continuare il suo sogno

Basket - NBA Playoff 2019 : Milwaukee si porta sul 2-0 nella serie di finale a Est contro Toronto : In gara-2 delle finali di Eastern Conference i Milwaukee Bucks si portano sul 2-0 nella serie sconfiggendo nettamente i Toronto Raptors per 125-103 grazie al solito Giannis Antetokoumpo, che inizia il match in maniera emblematica: sul primo possesso, rimbalzo d’attacco e schiacciata; sul secondo possesso, stoppata su Marc Gasol; sul terzo possesso, un’altra schiacciata. Il tutto in 51 secondi: i padroni di casa non molleranno mai la leadership ...

Basket - Final Four Eurolega 2019 : il CSKA Mosca è in finale. Super ultimo quarto e Real Madrid battuto : Il CSKA Mosca è la seconda Finalista dell’Eurolega 2019. Grazie ad un ultimo quarto eccezionale la squadra di Dimitrios Itoudis raggiunge l’ultimo atto della competizione, Superando il Real Madrid in semiFinale con il punteggio di 95-90. Il CSKA torna in Finale dopo quella di tre anni fa, quando vinse al supplementare contro il Fenerbahce. Proprio quello è anche l’ultimo trionfo per i russi, che vanno a caccia del loro ottavo ...

Basket - Final Four Eurolega 2019 : Anadolu Efes in paradiso - è finale! Fenerbahce travolto con 30 punti di Shane Larkin : Se non è la più grande sorpresa degli ultimi vent’anni di Eurolega, ci si va molto vicini: l’Anadolu Efes vince il derby di Istanbul contro il Fenerbahce ed è in Finale della massima Coppa continentale per la prima volta nella sua storia. Il 73-89 con cui gli uomini di Ergin Ataman si guadagnano il diritto di aspettare la vincente del match tra CSKA Mosca e Real Madrid, che comincerà tra poche decine di minuti. L’ultima volta ...

Basket - NBA Playoff 2019 : successo in rimonta per Milwaukee - Toronto sconfitta nel primo atto della finale di Eastern Conference : Si apre con un protagonista inatteso la serie tra Milwaukee Bucks e Toronto Raptors, sfida conclusiva dei Playoff della Eastern Conference in questa NBA 2018-2019. La formazione allenata da Mike Budenholzer ha infatti conquistato il successo con il punteggio di 108-100 rimontando nell’ultimo quarto dopo aver inseguito per la maggior parte della gara grazie soprattutto a Brook Lopez, che ha chiuso con 29 punti (di cui 13 proprio nel quarto ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Steph Curry trascina i Golden State Warriors nella prima gara di finale di Western Conference : Pur senza Kevin Durant, le cose per i Golden State Warriors si mettono subito bene nella finale di Western Conference contro i Portland Trail Blazers: i campioni NBA escono vittoriosi per 116-94 dal primo incontro, giocato alla Oracle Arena di Oakland. Chi dimostra di non essere appannato in nessun modo è Steph Curry, che spara un micidiale 9/15 da tre, di quelli cui ha abituato il pianeta NBA lungo tutta la sua carriera. In quota Blazers sono ...

Tabellone Playoff Serie A Basket 2019 : accoppiamenti e incroci dai quarti alla finale. Date - programma - orari e tv : Si è chiusa la stagione regolare della Serie A di basket e dalla prossima settimana cominceranno i Playoff. Andiamo a vedere nel dettaglio Tabellone, calendario e programmazione televisiva fin dai quarti di finale. IL Tabellone COMPLETO DEI Playoff quarti DI FINALE 1) A|X Armani Exchange Milano 8) Sidigas Avellino 4) Banco di Sardegna Sassari 5) Happy Casa Brindisi 2) Vanoli Cremona 7) Alma Trieste 3) Umana Reyer Venezia 6) Dolomiti Energia ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Golden State vince gara-6 contro Houston e torna in finale a Ovest : Si è giocata solo una partita nella notte dei Playoff NBA. Malgrado l’assenza di Kevin Durant i Golden State Warriors chiudono la serie di semifinale di Western Conference contro gli Houston Rockets vincendo gara-6 in trasferta per 118-113 grazie soprattutto ai 33 punti di Stephen Curry, che li segna tutti nel secondo tempo malgrado un dito lussato, e con Klay Thompson che aggiunge 27 punti. Durant si era infortunato al polpaccio durante il ...

Basket femminile - Finale Scudetto 2019 : decimo titolo per Schio. Ragusa cede in gara-4 : Il Famila Schio é ancora Campione d’Italia. Le venete conquistano il decimo titolo della loro storia, trionfando nella gara-4 della Finale Scudetto di Basket femminile. Schio si è imposta per 82-61 al termine di una partita che ha visto le venete allungare prima dell’intervallo e poi aumentare il vantaggio nell’ultimo quarto. Grande protagonista ancora una volta Jantel Lavender, che sfiora la doppia doppia con 17 punti e 9 ...

Finale Scudetto Basket Donne – Schio è Campione d’Italia : Ragusa sconfitta in Gara-4 : Schio si aggiudica Gara-4 della Finale Scudetto per 62-81 e diventa Campione d’Italia: Ragusa non riesce a rimettere la serie in parità dopo la vittoria in Gara-3 Successo rimandato solo di un match, adesso può partire la festa! Dopo la vittoria di Ragusa in Gara-3, Schio ha chiuso i conti in Gara-4 della Finale Scudetto guadagnandosi il titolo di Campione d’Italia. Le siciliane non sono riuscite a bissare il risultato della sfida ...

Basket - Playoff NBA 2019 : Milwaukee è in finale - Boston crolla in gara-5. Golden State ritorna avanti contro Houston : I Milwaukee Bucks sono la prima squadra a raggiungere la finale di conference nei Playoff NBA 2019. Altra grande prestazione della squadra di coach Mike Budenholzer, che domina gara-5 contro i Boston Celtics per 116-91 e chiude la serie in proprio favore sul 4-1. Milwaukee torna in finale dall’ultima volta datata 2001, quando perse 4-3 in gara sette contro Philadelphia. Finisce, dunque, la stagione di una Boston che sembrava essere ad ...

Basket - playoff Nba : Toronto e Denver devastanti - primo match point per la finale : WASHINGTON - Toronto e Denver vincono gara-5 delle semifinali play-off, si riprendono il fattore campo e si guadagnano il primo match-point per le rispettive finali di Conference. A Est i Raptors ...