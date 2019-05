Padova | le salme della madre e dello zio erano nascoste in casa per incassare la pensione

Blastingnews

(Di giovedì 16 maggio 2019) La macabra e sacrilega 'strategia' con cui si garantiva una doppia, era iniziata addirittura nel 2016, alla mortezio, un anziano di 87 anni, per poi essere replicata sei mesi fa quando a morire era stata la mamma. L'atroce e inimmaginabile segreto di Federico Bernardinello, un uomo di 55 anni residente a Ca’ Morosini, frazione di Sant’Urbano, comune di duemila abitanti in provincia di, è stato svelato dai carabinieri con la collaborazione dell'amministrazione comunale che ha svolto una vera e propria investigazione. I corpi di Italo e di Nerina Battistella, lo zio e la mamma di cui Bernardinello non aveva mai denunciato la morte,nella legnaia di: in questo modo, l'uomo poteva continuare adladei suoi due familiari. Anziani morti e occultati, la scoperta dei corpi "Eccoli sono qui", quando ieri i carabinieri hanno bussato alla porta ...

