Un KTM 1290 Super Duke R così non lo avete mai visto | se poi a guidarlo è la stuntgirl

sportfair

(Di martedì 7 maggio 2019) Via tutto, rimane solo il meglio. é questa la filosofia che Louis Moto ha adottato per realizzare la special su base KTMR che ha guidato la stunt rider Mai-Lin Il problema per i recidivi? Quello di doversi costantemente innovare, trovare altri trucchi, essere originali. Nessun problema per la squadra “Schraubercrew” (team dei tuttofare), di Louis Moto che, anno dopo anno, presenta una nuova preparazione al Glemseck 101, gara di sprint vintage in Germania. Questa volta, Kay Blanke si è infatuato di una KTMper trasformarla in… realtà?Già in serie, la Katoche non lascia indifferenti, alcuni la adorano, altri la odiano. Cosa fare? Come al solito, Kay, capo designer, ha scelto l’opzione radicale. Quella di rimuovere tutto, di mantenere ciò che è buono e ricostruire un design completamente diverso. Telaio e forcellone sono ...

motoblogit : Louis-Moto: ecco Caty M Glam, la special su base KTM Super Duke 1290 R - lovatosbike : Vendo KTM 1290 Super Duke GT ABS (2016 - 18) usata a Casorate Sempione (codice 7323246) - -