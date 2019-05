Radio Radicale | domani conferenza stampa Bernardini e Turco all' Ars

Radio Radicale a rischio chiusura. Di Maio 'Troveremo una soluzione' : 'Per Radio Radicale troveremo una soluzione'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio ad Alessandro Poggi nell'intervista in onda su Rai2 all'interno di 'Povera patria'. Parole rassicuranti, che ...

Botta e risposta tra il giornalista di Radio Radicale e Buffagni : “Non è a favore del salvataggio?” - “14 milioni una follia” : “Non farete un bando pubblico, non è a favore del salvataggio della Radio?”. Botta e risposta tra un cronista di Radio Radicale, durante il corteo del 25 aprile a Milano, e il sottosegretario del Movimento 5 stelle, Stefano Buffagni. Che ha ribattuto: “Quattordici milioni di euro per una Radio sono una follia”. L'articolo Botta e risposta tra il giornalista di Radio Radicale e Buffagni: “Non è a favore del ...

Salviamo Radio Radicale e la sua informazione democratica : l'appello di Repubblica al premier Conte : ... ma noi di Repubblica non ci saremmo rivolti a lei, affidandole la nostra speranza di salvare Radio Radicale e dunque l'impareggiabile servizio pubblico che offre e il bellissimo mondo di passione e ...

Radio Radicale - Fnsi sostiene il parere dell'Authority per le Garanzie nelle Comunicazioni : L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha inviato un parere al Governo nel quale invita a non tagliare la convenzione con Radio radicale senza che neppure sia stata definita la riforma del ...

Radio Radicale - perchè l'Agcom la difende e chi potrebbe prendere il suo posto : Il presidente Agcom Angelo Cardani non ha dubbi: Radio radicale va salvata, «va garantita la [sua] continuità», almeno fino a quando non sarà indetta una gara per l'assegnazione della comunicazione ...

Agcom si schiera con Radio Radicale : L'Agcom si schiera contro la chiusura di Radio Radicale, dopo la decisione dell'esecutivo di non rinnovare la convenzione. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Agcom, ha scritto una lettera ...

Lo sfregio a Radio Radicale spiegato con i 900 milioni buttati dal governo : Al direttore, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha inviato un parere al governo nel quale invita a non tagliare la convenzione con Radio Radicale senza che neppure sia stata definita la riforma del settore. Radio Radicale costa 5 milioni di euro all’anno. Qualcuno può spiegarci per qual

Radio Radicale - l AgCom scrive al governo 'Prorogare l attuale convenzione' : Politica Radio Radicale, staffetta di firme per la rassegna di Bordin. Salvini pro emittente: "Preferirei taglio dei mega-stipendi Rai"

Radio Radicale - Agcom : “Governo proroghi la convenzione per assicurare un servizio di interesse generale” : L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni chiede al governo di ripensare la scelta di non rinnovare la convenzione con Radio Radicale.Il Movimento 5 Stelle ha ribadito più volte l’intenzione di togliere all’emittente i fondi pubblici che da 25 anni le consentono di trasmettere le sedute del Parlamento e raccogliere nel suo archivio, tra il resto, le registrazioni di udienze di processi, riunioni del Csm e della Corte ...

Radio Radicale a rischio chiusura : 'finora solidarietà ma aspettiamo dei fatti' : Lo ha detto Alessio Falconio, direttore della storica emittente. Mancano meno di quattro settimane alla scadenza del 21 maggio quando scadrà la convenzione 'Speriamo in una iniziativa concreta perchè ...