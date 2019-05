Brescia in Serie A dopo 8 anni | grande festa e delirio nella notte | le Rondinelle tornano ...

Spettatori Serie B - i tabellini : grande festa a Brescia : Spettatori Serie B – Nella giornata di ieri si sono giocate importanti partite valide per il campionato di Serie B, successo contro l’Ascoli e promozione per il Brescia che torna nel massimo campionato italiano dopo otto anni. Momento sempre più difficile per l’Hellas Verona, ko contro il Livorno ed esonero di Grosso, al suo posto vicino Aglietti. Importante successo in chiave salvezza per il Foggia, 3-1 nel match davanti ...

Serie B. Brescia vola in A - Lecce ko - Verona esonera Grosso : Il Brescia fa festa e vola in Serie A. La squadra allenata da Eugenio Corini conclude la sua grande cavalcata battendo l'Ascoli per 1-0 e conquistando matematicamente la promozione nella massima Serie.

On Air : Champions - il Barca ipoteca la finale. Il Brescia torna in Serie A : ROMA - Il Barcellona batte 3-0 il Liverpool nella semifinale di andata di Champions League , e ipoteca la finale. Al Camp Nou sblocca Suarez al 26' del primo tempo nella ripresa si scatena Messi che ...

Il Brescia batte l'Ascoli di misura e festeggia il ritorno in serie A dopo otto anni : Un gol di Dessena, ex del Cagliari, al 37' del primo tempo della partita con l'Ascoli basta per vincere e coronare la cavalcata del Brescia che torna in serie A dopo 8 anni. E' un ritorno anche per ...

Festa Brescia - delirio in campo e sugli spalti dopo la promozione in Serie A [FOTO e VIDEO] : 1/27 Giuseppe Zanardelli/LaPresse ...

Brescia Ascoli 1-0 - gol di Dessena : promozione in Serie A per la squadra di Corini : Brescia-Ascoli 1-0 36' Dessena Brescia, 4-3-1-2,: Alfonso; Mateju, Cistana, Romagnoli, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena, 93' Gastaldello,; Spalek, 79' Dall'Oglio,; Donnarumma, 70' Morosini,, ...

Il Brescia fa festa : il club lombardo torna in Serie A dopo otto anni : Marco Gentile Il Brescia di Corini torna in Serie A dopo otto anni passati nella Serie cadetta. Decisiva la vittoria di misura sull'Ascoli: lombardi promossi con due turni d'anticipo Il Brescia di Massimo Cellino, allenato egregiamente da Eugenio Corini, è riuscito a tornare in Serie A dopo ben otto stagioni passate in Serie B. La vittoria sull'Ascoli, per 1-0 con la firma di Dessena ,ha permesso così ai lombardi di ottenere la ...

Il Brescia è stato promosso in Serie A : Il Brescia ha battuto in casa l’Ascoli nella terzultima giornata del campionato di Serie B ottenendo la promozione in Serie A con due giornate di anticipo. La promozione è stata resa possibile dal pareggio nel pomeriggio tra Palermo e Spezia: