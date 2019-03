Gossip | Belen e Santiago raggiungono Stefano a Napoli | la famiglia potrebbe essere riunita

Gossip - Stefano De Martino 'conteso' : Belen e Gilda Ambrosio gli ballano davanti in disco : Cosa ci facevano Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Gilda Ambrosio nello stesso locale l'altra notte? Stando a quello che riporta il sito "Tabloit", i tre protagonisti del Gossip si sono ritrovati prima faccia a faccia in un famoso ristorante di Milano e poi in una discoteca dove il napoletano si è esibito dietro alla consolle. Chi era presente a questa movimentata serata, però, ha raccontato che sia l'argentina che la bella stilista si sono ...

Belen è incinta? Pancino sospetto - sui social continua il Gossip : Belen Rodriguez è incinta? Pancino sospetto a Colorado, sui social continua il gossip Belen Rodriguez è tornata sul palco di Colorado dopo diversi anni dalla sua partecipazione. Anche questa volta, la bella showgirl affianca Paolo Ruffini alla conduzione. E come volevasi dimostrare, ogni volta che Belen appare in tv si scatena il gossip su di […] L'articolo Belen è incinta? Pancino sospetto, sui social continua il gossip proviene da gossip ...

Gossip - Audrey dopo la rottura con Andrea Iannone : 'Deve ritrovarsi - Belen argomento off' : È finita ancora prima di iniziare la relazione tra Andrea Iannone e la bellissima modella Audrey Bouetté: se il ragazzo non ha rilasciato nessuna dichiarazione su questo brevissimo flirt, la sua ex non perde occasione per raccontare cosa è successo tra loro di recente. Intervistata dal settimanale "Chi" sulla rottura con il pilota Aprilia, la giovane che sui social è soprannominata "La Tigre" ha detto che lui è una brava persona ma non è pronto ...

Belen Rodriguez - tra Stefano e Cerella : gli ultimi Gossip : Belen Rodriguez è tornata insieme a Stefano? Spuntano altre foto con Bruno Cerella La vita privata di Belen Rodriguez? Da qualche mese un vero mistero! Da settimane si parla di un ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino ma la soubrette è stata pizzicata di nuovo in compagnia di Bruno Cerella. Belen e […] L'articolo Belen Rodriguez, tra Stefano e Cerella: gli ultimi gossip proviene da gossip e Tv.

Belen Rodriguez/ Addio al Gossip : la nuova vita della showgirl : Belen Rodriguez dice Addio al gossip e volta pagina: la showgirl argentina si concentra su se stessa e annuncia ai fan la nuova sfida professionale.

Gossip Belen Rodriguez e Stefano De Martino : nuovi baci rubati! FOTO : Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme: l’uscita pubblica Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più. La showgirl argentina e il ballerino nato nella scuola di Amici sono stati nuovamente paparazzati insieme. Sul numero in uscita oggi del settimanale Chi, Belen e Stefano sono nuovamente vicini, immortalati in tenere effusioni. La rivista diretta da Alfonso Signorini aveva lanciato lo scoop su un presunto ritorno di ...

Belen e Stefano insieme a una sfilata : Paola Turani scatena il Gossip : Belen e Stefano insieme ad una sfilata: i due beccati i prima fila Continua il gossip che vorrebbe di nuovo insieme Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo lo scoop lanciato qualche settimana fa dal settimanale Chi e dopo l’apparizione in tv dei due a Sanremo Young, ora la showgirl e il nuovo conduttore di […] L'articolo Belen e Stefano insieme a una sfilata: Paola Turani scatena il gossip proviene da gossip e Tv.

Gossip : Belen Rodriguez e Stefano De Martino vicini anche a una sfilata di abiti da sposa : Le notizie sul ritorno di fiamma che ci sarebbe in corso tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sono diventate ormai all'ordine del giorno. Oggi, giovedì 7 marzo, i due ex si sono presentati insieme allo stesso evento di moda. Come documentano alcuni video che stanno circolando sui social network, la showgirl e il conduttore di Made in Sud hanno assistito uno accanto all'altro alla sfilata di abiti da sposa che un famoso marchio ha tenuto a ...

Stefano De Martino spiazza : 'I Gossip su me e Belen? Di vero c'è poco o nulla' : Dal "preferisco non rispondere" di pochi giorni fa, Stefano De Martino è passato ad un più netto "di vero c'è poco o nulla" quando un giornalista gli ha chiesto delucidazioni sui tantissimi gossip che stanno circolando sul suo rapporto con Belen Rodriguez. Nell'intervista esclusiva che ha rilasciato a "Il fatto quotidiano", il conduttore di Made in Sud ha fatto intendere che il ritorno di fiamma con l'argentina di cui tutti parlano, non c'è; ...

Stefano De Martino - il debutto come conduttore di Made in Sud : “Mi sfiderò con Belen per due puntate. Cosa c’è di vero nel Gossip tra noi? Poco o niente” : Stefano De Martino sta per debuttare alla conduzione di Made in Sud: un’importante scommessa per la Rai2 di Carlo Freccero, un bel traguardo per il 29enne di Torre Annunziata. “Cosa porto? Gli addominali”, scherza nel promo che annuncia la messa in onda della prima puntata del programma comico, prevista per lunedì 4 marzo. Ma in realtà l’ex ballerino di Amici porterà molto altro: la sua verve comica e la sua freschezza anzitutto, ...

Gossip Belen Rodriguez : Stefano De Martino lontano da lei? La verità : Belen Rodriguez torna in Italia e Stefano De Martino non c’è Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme o no? Una domanda che serpeggia ormai da diverse settimane sul web. Il Gossip continua a impazzare sulla vita sentimentale della modella argentina e del ballerino di Amici. Dopo il rumors lanciato dal settimanale Chi su un presunto ritorno di fiamma tra i due, oggi la rivista diretta da Alfonso Signorini ha lanciato una ...

Gossip : Andrea Iannone dimentica Belen con un'altra Rodriguez - la modella Carmen : Se Belen Rodriguez sembra di nuovo vicina a Stefano De Martino, il suo ultimo ex non starebbe affatto a guardare: secondo i Gossip che stanno circolando in queste ore, Andrea Iannone avrebbe ritrovato la felicità accanto ad una ragazza che ha lo stesso cognome dell'argentina. È stato il magazine online di Fabrizio Corona a svelare l'identità della misteriosa mora che è apparsa nell'ultima foto che lo sportivo ha pubblicato su Instagram: Carmen ...

Iannone assieme a una mora misteriosa. Fan : “Meglio di Belen”. Il Gossip : Andrea Iannone appare insieme a una mora misteriosa, i fan esultano: “Meglio di Belen”. Si accende il gossip del dopo Rodriguez sul pilota di vasto Il gossip non dorme mai, soprattutto se ci sono di mezzo Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Andrea Iannone. Dopo che pare ormai certo il riavvicinamento tra il danzatore e la […] L'articolo Iannone assieme a una mora misteriosa. Fan: “Meglio di Belen”. Il gossip ...

Gossip : ci sarebbe un flirt tra Marco Borriello e Gilda Ambrosio - gli ex di Belen e Stefano : "Com'è piccolo il mondo", è questo il commento che viene da fare dopo aver letto l'ultimo Gossip che ha lanciato Alberto Dandolo su 'Oggi'. Il giornalista ha svelato una notizia che riguarda indirettamente i due protagonisti assoluti di questi giorni: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Stando alle indiscrezioni che circolano recentemente, tra due ex fidanzati della showgirl e del ballerino sarebbe scoppiata la passione: stiamo parlando di ...