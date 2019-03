Addio alla plastica monouso | ecco le ultime decisioni dell' Europa sui rifiuti

Addio alla plastica monouso - ecco le ultime decisioni dell’Europa su rifiuti e riciclo : (foto: Getty Images) Addio a posate, cannucce, cotton-fioc e agli altri prodotti di plastica usa-e-getta per cui esistono alternative in materiali sostenibili o riutilizzabili. Così, con l’approvazione di nuove norme che limitano la diffusione dei principali prodotti di plastica monouso entro il 2021 e volte a responsabilizzare produttori e consumatori, l’Unione europea muove (almeno sulla carta) i primi passi per contrastare l’inquinamento di ...

Calciomercato - Veretout vicino all’Addio alla Fiorentina : il Napoli ha una bozza d’accordo : Napoli, Aurelio De Laurentiis muove i primi passi sul mercato in vista della prossima annata: assalto alla Fiorentina per Jordan Veretout Aurelio De Laurentiis all’assalto per Jordan Veretout. E’ questa la notizia del giorno in ambito di Calciomercato per quanto concerne il Napoli. A rivelarla è stata la Gazzetta dello sport, che parla di un incontro tra il presidente del Napoli, il ds Giuntoli e l’agente del ...

Clamoroso Higuain - Addio alla nazionale : Clamorose notizie dal Sudamerica. In un’intervista rilasciata a Fox Sport Argentina, Gonzalo Higuain ha annunciato il suo addio alla maglia dell’Albiceleste. L’attaccante del Chelsea ha deciso di chiudere la propria carriera con la maglia della nazionale, rivolgendo pesanti parole verso i tifosi argentini: “Il mio ciclo finisce qui, penso che adesso in tanti saranno contenti. Qualcuno può smettere di preoccuparsi, ...

Higuain Addio alla Nazionale : 'In molti saranno felici' : Ho giocato nei tre migliori campionati al mondo e l'ho fatto con le squadre migliori' . Vuoi essere il primo ad essere informato sulle operazioni di mercato ? Non ti preoccupare niente SPAM , lo ...

Argentina – Higuain dice Addio alla Nazionale - l’annuncio del Pipita : “voglio godermi la famiglia” : L’amaro addio di Higuain alla Nazionale Argentina: l’annuncio del Pipita Gonzalo Higuain dice addio alla Nazionale Argentina. Il ‘Pipita’ ha annunciato la sua decisione in un’intervista a Fox Sports: “Per la gioia di molti il mio ciclo è finito“, ha detto l’attaccante che gioca nel Chelsea di Sarri in prestito dalla Juventus. “Voglio godermi la famiglia, ora possono smettere di ...

Gonzalo Higuain - l'Addio drammatico alla nazionale argentina : "Il mio ciclo è finito" : Gonzalo Higuain ha scelto le telecamere della Fox sport argentina per annunciare la decisione di lasciare la selezione biancoceleste: "Il mio ciclo con la nazionale argentina è terminato, adesso voglio godermi la mia vita e la mia famiglia. Per la gioia di tanti il mio ciclo è finito, ora possono sm

Higuain : «Dico Addio alla nazionale - il mio ciclo è finito» : ROMA - ' Il mio ciclo in nazionale è finito e credo che la cosa farà piacere a molti ". Gonzalo Higuain ha annunciato la sua decisione di chiudere l'esperienza in albiceleste ai microfoni del ...

Higuain : 'Addio alla nazionale - in molti saranno contenti. Al Chelsea per restarci' : Sono contento della mia carriera, sono stato fortunato perché ho giocato con grandi squadre nei tre migliori campionati al mondo: Spagna, Italia e Inghilterra'.

Addio alla plastica monouso : quali prodotti verranno eliminati - dai cotton fioc ai piatti : Dal 2021 l'Ue dirà Addio alla plastica monouso, come deciso da una direttiva approvata dal Parlamento europeo. Molti i prodotti messi al bando: non solo i classici piatti e posate in plastica, ma anche tanti altri oggetti di uso quotidiano come i cotton fioc. Novità anche per le bottiglie di plastica e il loro riciclo.Continua a leggere

Beautiful Anticipazioni Americane : Sally dirà Addio alla Forrester? : Presto la Spectra nello staff della Forrester si farà apprezzare come stilista di punta della linea Intimates, ma un'allettante proposta Bill rischierà di allontanarla...

Henzel - Addio al giornalista sopravvissuto alla tragedia della Chapecoense : 'Vivi come se fossi in partenza'. Così aveva intitolato il suo libro, Rafael Henzel, il giornalista che era sopravvissuto al disastro aereo della Chapecoense. Da quel 29 novembre del 2016, Henzel ha ...

L’Ue dice Addio alla plastica monouso : dal 2021 aboliti piatti - bicchieri e cannucce : Il Parlamento europeo ha approvato una direttiva con la quale si mette al bando, a partire dal 2021, la plastica monouso. Verranno quindi aboliti piatti, bicchieri e cannucce di plastica, ma anche posate, bastoncini cotonati e bacchette. Novità anche per quanto riguarda l'etichettatura informativa.Continua a leggere

UE - Coldiretti : “Addio alla plastica monouso da 1 italiano su 4” : In Italia un cittadino su quattro (27%) ha evitato di acquistare oggetti di plastica monouso come piatti, bicchieri o posate mentre ben il 68% ritiene addirittura che sarebbe opportuno pagare un sovraprezzo per questi prodotti. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Eurobarometro, diffusa in occasione dell’approvazione in via definitiva di una nuova direttiva che impone agli Stati membri di vietare l’uso di ...

Pericolo Brexit per le squadre di Premier League - i bookies quotano l’Addio alla Champions dei team inglesi : I bookmakers fissano a 51 la quota per la mancata partecipazione delle squadre inglesi alla prossima edizione della Champions League La Brexit potrebbe incidere anche sul calcio britannico: l’ipotesi che nessun giocatore proveniente da un club “straniero” si trasferisca in una squadra della Premier League nella prossima finestra di mercato, riporta Agipronews, si gioca a 17,00. La quota sale a 51,00 per la mancata ...