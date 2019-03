Ultime Notizie Roma del 26-03-2019 ore 07 | 10

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Fabrizio Corona torna in carcere - 26 marzo 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Fabrizio Corona torna in carcere; Ennesima vittoria del centrodestra; Disagi nel traffico aereo, 26 marzo 2019,.

Infortunio Ronaldo/ Stiramento - Ultime Notizie : attesa per gli esami strumentali : Infortunio Cristiano Ronaldo come sta? Stiramento Cr7 durante Portogallo Serbia. Salterà Juventus Ajax di campions League? ultime notizie.

Bari - beve un succo di frutta al bar ma all'interno c'era un acido caustico : grave un bimbo di 5 anni - Ultime Notizie Flash : In provincia di Bari un bimbo di 5 anni ha bevuto un succo di frutta in un bar. Al suo interno era presente dell'acido caustico che ha provocato lesioni a stomaco e esofago

Igor il Russo - Ultime Notizie : condannato all’ergastolo per l’omicidio : Igor il Russo, ultime notizie: condannato all’ergastolo per l’omicidio Dopo aver dato notizia in questo nostro articolo di Cesare Battisti che ha ammesso la sua colpevolezza, restando in tema di giustizia, parliamo di Igor il Russo. Il serbo che dopo aver seminato il panico è stato catturato a dicembre del 2017 in Spagna (a Saragozza) dopo una latitanza lunga otto mesi. Igor il Russo, condannato all’ergastolo dal ...

Cesare Battisti ex terrorista dei Pac arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza ha messo per la prima volta davanti ai PM di Milano Alberto no di essere responsabile dei quattro omicidi per cui è stato condannato mi rendo conto del male che ho fatto e chiedo scusa ai familiari delle vittime

NoiPA - Ultime Notizie 25/3 : Certificazione Unica 2019 in pubblicazione : Sono in corso di pubblicazione i modelli di Certificazione Unica 2019 NoiPA (CU). E’ possibile visualizzarli all’interno dell’area riservata del portale, nella sezione “Documenti Personali/CU”. Il portale informa che le operazioni di pubblicazioni dei modelli CU 2019 relativi ai redditi 2018 sono ancora in corso, per cui è possibile che i modelli non siano ancora consultabili per tutti. Certificazione Unica NoiPA 2019 La fase di ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - Di Maio : 'Subito cittadinanza a Ramy' - 25 marzo - : Ultime notizie di oggi 25 marzo 2019, Ultim'ora: il Centrodestra ha vinto le Elezioni in Basilicata. cittadinanza a Ramy, bimbo-eroe di San Donato Milanese.

Ultime Notizie Roma del 25-03-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli il candidato governatore della Basilicata per il centro-destra vince in testa con il 42,25% seguono Carlo trerotola del centro-sinistra al 32,86% Antonio Mattia del MoVimento 5 Stelle con il 20,6% e Valerio tramutoli Di Basilicata impossibile al 4,29% Movimento 5 Stelle primo partito con il 20,53% Grazie la lega in un anno triplica i voti Vittoria anche in ...

Ultime Notizie Roma del 25-03-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una casa è stata colpita canale nord di Tel Aviv da un razzo sparato da casa poco dopo che nella zona erano risuonate le sirene di allarme lo ha riferito la radio militare il secondo. il posto ci sono 7 feriti è la prima volta che la zona viene raggiunta da raggi palestinesi provenienti dalla striscia secondo la polizia razza è caduto in una zona agricola nord ...