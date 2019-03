Martina Colombari confessa di aver odiato la sua bellezza

Pino Caruso è morto/ Il ricordo di Martina Colombari - Ficarra e Picone : 'un maestro' : E' morto Pino Caruso, attore simbolo della Sicilia: il ricordo commosso di Pinno Baudo, Ficarra e Picone e Martina Colombari.

Martina Colombari : «Ad Haiti per gli altri. E per me» : Martina ColombariMartina ColombariTwinset Milano presenta la Mon Coeur Bag a sostegno della Fondazione Francesca RavaMartina ColombariTwinset Milano presenta la Mon Coeur Bag a sostegno della Fondazione Francesca Rava«Testimonial sì, ok, anche… però non solo». Martina Colombari, in modo bonario, mi redarguisce subito. Il titolo di «testimonial» le va un po’ stretto. L’ex miss Italia, infatti, tiene molto alla sua concreta vita da ...

Martina Colombari fan impazziti per una foto senza maglietta : Martina Colombari regala una foto mozzafiato ai suoi fan dove appare con la schiena nuda, i capelli scompigliati, lo sguardo che buca l’obiettivo. Nella foto la Colombari posa senza maglietta, ammiccante e seducente, mettendo in mostra il suo fisico scolpito. Solo le spalle nude, niente di più: ma tanto basta per mandare in estasi migliaia di fan. Sulla sua pagina “Instagram” in molti le chiedono come faccia ad essere sempre in forma ...

“Il cellulare di Billy…”. Martina Colombari ‘choc’ : cosa fa a Costacurta : Martina Colombari, ex modella, attrice e conduttrice, si lascia andare ai microfoni di Rai Radio2, nel corso del format “I Lunatici”. Intervistata dai conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, la bella ex Miss Italia si confessa a ruota libera parlando degli attacchi ricevuti sui social dagli haters e del rapporto con la sua famiglia. Ma è soprattutto il dover fare i conti con la sua bellezza che in passato l’ha messa a dura ...

Martina Colombari rivela : “Perquisisco mio figlio e controllo il cellulare di mio marito. Fidarsi è bene non fidarsi è meglio” : “Ogni tanto a mio figlio gli svuoto le tasche, gli controllo lo zaino, faccio la perquisa, come la chiama lui“. A dirlo è Martina Colombari che intervenendo ai Lunatici su Radio2 ha raccontato alcuni episodi della sua vita quotidiana con il figlio Achille e il marito Billy Costacurta. D’altra parte Martina aveva esordito come attrice televisiva proprio nella serie tv Carabinieri e ora sembra esserle rimasto qualcosa di quel ...

Martina Colombari/ "Molestie? Dopo #MeToo si fa di tutta l'erba un fascio - ma ho incontrato qualche orco..." : Martina Colombari e le molestie: "Dopo #MeToo si fa di tutta l'erba un fascio, ma ho incontrato qualche orco...". Ed ecco come è andata