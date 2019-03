calcioweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) Ile lastanno trattando, nelo, ungiudiziale per evitare di finire nuovamente davanti al TAS. Il club rossonero prova ad acuire una sentenza che lo costringerebbe a raggiungere il break-even entro la stagione 2020-21, pena l’esclusone dalle coppe europee per una stagione. I legali rossoneri, in particolare, chiedono di poter allungare i tempi per rientrare nei parametri, la possibilità di poter investire sul mercato per rendere competitiva la squadra e non essere giudicato per il bilancio 2017-2018 quando Elliot ha ereditato la gestione cinese. Ilpunta all’, ma se ciò non dovesse succedere, allora si rivolgerebbe ai giudici di Losanna.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolosiun...

