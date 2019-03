Giornata Nazionale Fiocchetto Verde il 7 aprile a Castellaneta

Giornata internazionale delle foreste - : ... situazione in Italia Ne vediamo di rigogliose e verdeggianti sulle montagne e sulle colline, ma non illudiamoci: foreste italiane hanno i loro problemi proprio come quelle sparse nel resto del mondo ...

Domani Giornata Internazionale delle Foreste - il WWF : “Cruciali nella lotta ai cambiamenti cliatici” : nella Giornata Internazionale delle Foreste (che si celebra Domani, giovedì 21 marzo) il WWF vuole puntare l’attenzione sullo straordinario valore dei “polmoni” del Pianeta che non solo sono essenziali per la vita sulla Terra ma che rappresentano un elemento cruciale nella lotta ai cambiamenti climatici. Le Foreste coprono il 31% delle terre emerse del pianeta, costituiscono l’habitat per il 75% della biodiversità terrestre e, in varie forme e ...

Giornata Internazionale delle Foreste : sfruttare il satellite per preservare la foresta vergine : Richmond, BC – MDA, compagnia di Maxar Technologies (NYSE:MAXR) (TSX:MAXR), è lieta di comunicare che il suo servizio di monitoraggio Forest Alert Service (FAS) ha permesso ai fornitori di polpa di cellulosa di Asia Pulp & Paper (APP) di monitorare in maniera più accurata la conservazione delle aree forestali e di rispettare gli impegni di salvaguardia presi con gli stakeholder. APP riferisce che, in meno di tre anni – da quando ...

