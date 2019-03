Pallanuoto | Serie A1 2019 | Quinto-Sport Management 6-14 Mastini certi del terzo posto

Pallanuoto - Serie A1 2019 : Posillipo-Brescia 8-13. I lombardi riagganciano in vetta la Pro Recco : Nel posticipo della 21ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile Brescia espugna per 8-13 la piscina del Posillipo e riaggancia in vetta la Pro Recco a quota 60. I campani restano quarti, ma ora l’Ortigia è a soli due punti. Sabato si preannuncia uno scontro caldissimo che vale i playoff a Siracusa proprio tra queste due formazioni. Il tabellino della gara odierna (Fonte: sito federale): CN POSILLIPO-AN BRESCIA 8-13 CN POSILLIPO: M. ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : risultati e classifica della ventesima giornata. Soli quattro match giocati in questo sabato : Sono solamente quattro i match giocati in questo sabato in chiave ventesima giornata del campionato maschile di Serie A1 di Pallanuoto maschile: impegnate infatti nel girone di Champions League le prime della classe, Pro Recco, AN Brescia e Sport Management. Vittorie fondamentali in chiave salvezza per Catania e Trieste, vince anche l’Ortigia, pareggio con poche reti tra Roma e Savona. Andiamo a rivivere questa giornata con i risultati e ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Catania torna in testa - Torre del Grifo retrocede : I posticipi della 15ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile riservano un verdetto aritmetico: retrocede Torre del Grifo. Non è una notizia inattesa, ma oggi arriva anche il conforto della matematica: le siciliano perdono 16-2 in casa del Padova e, anche qualora dovessero arrivare none a fine campionato, non potrebbero disputare i playout, essendo troppo lontano l’ottavo posto. La squadra patavina si assicura di arrivare almeno ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : annullato lo 0-5 a tavolino tra Pro Recco e Posillipo. La palla torna alla Corte d’Appello : Il Collegio di Garanzia del CONI ha annullato lo 0-5 deciso a tavolino dalle Corte Federale per quanto riguarda la gara della seconda giornata della Serie A1 di pallanuoto tra Pro Recco e Posillipo, invitando la Corte stessa a riesaminare il ricorso dei liguri. Con questa sentenza, in attesa del nuovo pronunciamento, il Posillipo perde tre punti in classifica, restando al quarto posto, braccato però dalle inseguitrici. Questo il comunicato della ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 14ma giornata. Il ritorno di Marcialis - l’esplosione di Bettini : La 14ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ha riservato il successo del Catania nello scontro diretto con il Padova e gli annunciati trionfi di Roma e Rapallo contro Milano e Verona. Il successo del Bogliasco infine sembra risolvere definitivamente tutti i discorsi per la salvezza, mentre la Florentia allunga nella corsa ai play-off. Andiamo a scoprire le migliori italiane dell’ultimo turno del massimo campionato ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : i migliori italiani della ventesima giornata. Brilla Andrea Fondelli : Prosegue senza soste la regular season di Pallanuoto maschile: ci avviciniamo alla fase più importante dell’anno per il campionato di Serie A1, quella delle finali. Andiamo a scoprire i migliori italiani della ventesima giornata. Andrea Fondelli: sta sempre più prendendo le redini della Sport Management. La stella della Nazionale sta continuando a dispensare eccellenti prestazioni per la sua BPM: sabato si esalta, con giocate di classe e ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : risultati e classifica della ventesima giornata. Vittorie fondamentali per Savona e Canottieri : Nessun problema, come di consueto, per le prime della classe. ventesima giornata del campionato maschile di A1 di Pallanuoto fondamentale invece in chiave salvezza: Vittorie importantissime per quanto riguarda RN Savona e Canottieri Napoli. Andiamo a rivivere l’intero turno con tutti i risultati e la classifica aggiornata. ventesima giornata CC Napoli-Nuoto Catania 8-7 CC Ortigia-Iren Quinto 8-7 Roma Lazio Nuoto-Pro Recco 6-22 RN Savona-CN ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : big match Catania-Padova - Roma e Rapallo alla finestra : Indubbiamente il big match della 14ma giornata della Serie A1 della Pallanuoto femminile sarà la sfida che domani opporrà il Catania al Padova: in caso di vittoria delle etnee verranno respinti gli assalti al vertice di Rapallo e Roma e le patavine scivolerebbero a -8 dalla vetta, mentre in caso di successo delle venete potrebbe esserci il cambio della guardia in vetta alla graduatoria. Sfide non impossibili per il Rapallo, impegnato a Verona, e ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : incroci interessanti per playoff e salvezza diretta - sul velluto le prime tre : La ventesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto, che segna il giro di boa del girone di ritorno ed è l’ultima prima dello stop per la Final Eight di Coppa Italia, presenta interessanti incontri in ottica post season, con scontri diretti per gli ultimi due posti a disposizione per la Final Six scudetto e per la ricerca della salvezza diretta. Sabato si inizia subito con lo scontro diretto per i playout tra Napoli e Catania, mentre poco ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Rapallo-Roma 7-8. Capitoline al secondo posto in classifica : Bellissima partita tra Rapallo e Roma nel recupero della decima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile: a spuntarla, con una grande rimonta, sono le Capitoline, che si impongono per 7-8 e volano al secondo posto in classifica, ad una sola lunghezza dal Catania capoclassifica. Le migliori in campo sono Marcialis da una parte e Chiappini dall’altra: per entrambe a referto una tripletta. La squadra di coach Marco Capanna così batte ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : Pro Recco corsara con la BPM. Dei tre derby due finiscono in parità : Il big match della 18ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile va alla Pro Recco, che espugna per 8-12 la vasca della BPM Sport Management e relega i Mastini a -9, mentre i liguri restano a braccetto con il Brescia, oggi vittorioso per 14-9 sull’Ortigia. Era questa però una giornata ricca di derby: quello capitolino va alla Lazio, che batte 7-6 la Roma, mentre la stracittadina partenopea finisce col 12-12 tra Napoli e Posillipo, ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : big match tra Sport Management e Pro Recco in un turno ricco di derby : La diciottesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto, in programma domani, sabato 16 febbraio, offre come piatto forte il match tra Sport Management e Pro Recco, con gli ospiti che puntano a vincere per scappare a braccetto con il Brescia, che riceverà l’Ortigia. In ottica Final Six il Posillipo è impegnato nel derby col Napoli, mentre la Lazio giocherà la stracittadina con la Roma. Altro derby, questa volta ligure, tra Savona e Quinto, ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della dodicesima giornata di Serie A1 : Izabella Chiappini trascina Roma a Catania : La dodicesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ci restituisce la corsa a quattro per la vetta della classifica (e poi per lo Scudetto) tra Roma, Rapallo, Catania e Padova, nonché la corsa a quattro per gli ultimi posti della Final Six. Il pari tra Verona e F&D H2O spinge praticamente nella Serie inferiore le laziali assieme al Torre del Grifo. Di seguito le migliori italiane dell’ultimo turno del massimo campionato ...

