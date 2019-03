Le Iene | speciale sul caso David Rossi | omicidio o suicidio? «Clamorose rivelazioni»

Juventus - Ronaldo tIene i piedi per terra : “serata speciale - ma è ancora presto per parlare di finale” : Il portoghese ha parlato dopo la tripletta che ha steso l’Atletico Madrid, tenendo però i piedi ben piantati a terra senza farsi prendere dall’euforia L’autentico dominatore di questa serata, tre gol di Cristiano Ronaldo e una prestazione mostruosa per portare la Juventus ai quarti di finale. Marco Alpozzi/LaPresse Una rete fino a questo momento in questa edizione di Champions, una tripletta in novanta minuti che ha ...

Anticipazioni speciale Uomini e donne : Teresa - in lacrime - vIene confortata della Galgani : Il conto alla rovescia per la puntata della scelta di Teresa Langella è ufficialmente iniziato. Venerdì 15 febbraio verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 la decisione finale della tronista napoletana, alle prese con i corteggiatori Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Cornici di questi romantici momenti saranno due location d'eccezione: una villa, nella quale Teresa trascorrerà un ultimo weekend con i due ragazzi per togliersi anche gli ...

Speciale Le Iene : Rosa e Olindo - due innocenti all’ergastolo? L’inchiesta : Speciale Le Iene: Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo? L’inchiesta La Corte di Cassazione, lo scorso luglio, ha confermato l’ergastolo per Rosa e Olindo, accusati di essere i fautori della Strage di Erba. Durante la strage familiare, consumatasi l’11 ottobre 2009, persero la vita la giovane Raffaella Castagna, il suo bambino di appena 2 anni, la madre della donna e una vicina di casa, la quale si trovava ...

Le Iene - speciale revisionista sulla strage di Erba : «Rosa e Olindo due innocenti all’ergastolo?» : Le Iene, speciale strage di Erba «Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo?». Le Iene presentano in prime time uno speciale dal titolo eloquente, prosecuzione di un’inchiesta sulla strage di Erba avviata lo scorso anno da Antonino Monteleone. Il giornalista, che sarà alla conduzione dell’approfondimento in onda stasera su Italia1, tornerà ad occuparsi del caso di cronaca per il quale i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, ...

Le Iene speciale su Rosa e Olindo : Stasera su Italia 1 : La Iene Antonino Monteleone ripercorrerà i fatti salienti del caso della Strage di Erba, presentando numerose testimonianze ed elementi mai mostrati in televisione.

Le Iene - speciale strage di Erba - Antonino Monteleone a Blogo : "Noi rigorosi e professionali. Franca Leosini mi ha deluso" : Stasera in prima serata su Italia 1 arriva 'Le Iene presentano: Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo?', speciale dedicato alla strage di Erba. Alla conduzione Antonino Monteleone, l'inviato che da settembre si sta occupando per la trasmissione di Davide Parenti di uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni: l’11 dicembre 2006 vennero uccisi Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la ...