Napoli | San Giovanni Bosco senza pace | bucate ruote auto dei dipendenti

La cintura di sicurezza compie sessant'anni. Quella t-shirt sfottò a Napoli : Era il 26 aprile 1988 quando la cintura di sicurezza entrò ufficialmente in vigore in Italia, ma il dispositivo era già stato inventato nel 1959 in Svezia. Insomma, ecco il sessantesimo compleanno del brevetto che ha salvato milioni di vite umane. A dirla tutta, già a inizio Novecento, quando fecero capolino le prime rudimentali automobili, esistevano forme molto abbozzate di cinture di sicurezza; tuttavia, data la bassissima velocità di quei ...

Meraviglie - Alberto Angela da Ravenna a Napoli passando per la Sardegna anticipazioni : Dal tardo Medio Evo di Ravenna, ai Nuraghe della Sardegna fino al teatro dell’Opera di Napoli: la seconda puntata di Meraviglie vede Alberto Angela continuare il racconto del patrimonio artistico e culturale dell’Italia (premiato all’esordio da 4,5 milioni di telespettatori). In onda su Rai1 martedì 19 marzo alle 21,25 prosegue il percorso attraverso i tesori del nostro paese a partire da Ravenna, una città che da sola ...

Mazzarella di San Giuseppe - a Napoli la reliquia torna dopo 300 anni : C'è una piacevole tensione nelle sale dell'arciconfraternita di San Giuseppe dei Nudi, il soprintendente Ugo de Flaviis apre la porta dell'antica sala con malcelata emozione:...

Zeppola di San Giuseppe da record a Napoli per la Festa del papà | : Il dolce è stato realizzato al Gran Caffè Gambrinus ed è entrato nel Guinness World record grazie al suo diametro e al suo peso di oltre 80 kg. Durante la presentazione della specialità campana, anche ...

Teatro San Carlo : il gioiello di Napoli : Proprio qui, infatti, ogni sera da secoli hanno preso vita spettacoli inscritti nella storia. La sala che vediamo oggi è frutto del restauro operato da Antonio Niccolini dopo il lavoro di restauro ...

Ospina - inchiesta dell'Asl Napoli 1 : «Non doveva andare al San Paolo» : Per fortuna si è trattato solo di un grande spavento. Ma scatta un'inchiesta della Asl Napoli 1 sulle modalità del soccorso e sulle decisioni assunte dai responsabili del servizio...

Per la Asl Napoli 1 Ospina non doveva andare al San Paolo (privo di neurochirurgia) : Il responsabile del 118 Il quotidiano Il Mattino scrive che ci sarà un’inchiesta dell’Asl Napoli 1 per appurare le responsabilità di chi avrebbe indirizzato Ospina all’ospedale San Paolo – “che è privo di una neurochirurgia, disciplina indispensabile per il trauma cranico” – e non al Cardarelli. Il Mattino intervista Giuseppe Galano responsabile della centrale del 118 che spiega: Nel caso di un trasporto in ...

La ragusana Valeria Assenza a Napoli con Essenza : Libri, la ragusana Valeria Assenza a Napoli con la raccolta di poesie “Æssenza” a Napoli. La presentazione in uno stabile di fine Ottocento

Napoli-Udinese - paura al San Paolo : il portiere Ospina sviene a pallone lontano : paura allo stadio San Paolo di Napoli durante il match con l’Udinese. Il portiere degli azzurri, David Ospina, al 41° minuto del primo tempo è svenuto. Immediato l’intervento dei sanitari del Napoli, che lo hanno soccorso. Il calciatore è stato accompagnato fuori in barella e trasportato in ospedale con l’ambulanza. Il portiere colombiano aveva ricevuto un colpo alla testa in uno scontro a inizio partita. Medicato, aveva continuato a ...

Napoli-Udinese - paura al San Paolo : Ospina sviene in campo : Per lunghissimi istanti il San Paolo è stato col fiato sospeso a guardare il campo dove i compagni si sbracciavano chiedendo soccorsi per il portiere azzurro David Ospina. Poi la corsa dei sanitari ...

Napoli-Udinese 2-2 - diretta live : l’Udinese pareggia - che partita al San Paolo! : 35′ – Quarto gol della gara, che spettacolo a Napoli! L’Udinese pareggia con Fofana, bravo ad impostare l’azione dalla trequarti e chiuderla dopo uno scambio. Difesa del Napoli ancora distratta. 29′ – Che partita al San Paolo, l’Udinese accorcia le distanze e torna in partita: Fofana in contropiede lancia Lasagna in profondità, disattenta la difesa che permette all’attaccante friuliano di ...

Il Concerto di Pasqua 2019 alla Basilica dello Spirito Santo di Napoli : Napoli, 15 marzo 2019 – “Dalle tenebre alla sua ammirabile luce” è il titolo del Concerto di Pasqua 2019 che l’Associazione Culturale Noi per Napoli rappresenterà 14 aprile 2019 alle h.18.30, giorno della Domenica delle Palme, presso la Basilica dello Spirito Santo in Via Toledo a Napoli. Protagonisti saranno il soprano Olga De Maio, il tenore Luca Lupoli, artisti del Teatro San Carlo, insieme ideatori e direttori [...]

Europa League : le possibili avversarie del Napoli. Inter e Siviglia fuori - passano Chelsea e Arsenal : Ecco le sette squadre che il Napoli potrà pescare domani nel sorteggio per i quarti di finale di Europa League. Appuntamento domani, venerdì, alle 12. Lo Slavia Praga segna il gol decisivo al 119esimo e batte il Siviglia 4-3 ai supplementari, e va ai quarti. L’Arsenal ha rimontato il Rennes, ha vinto 3-0. Il Chelsea di Sarri ha scherzato la Dinamo Kiev: ha vinto 5-0 in trasferta Il Valencia si è salvata al 90esimo e ha pareggiato 1-1 in ...

L’Eintracht passa a San Siro - Napoli unica italiana in Europa League : Inter fuori dalla Europa League Grazie alla sapienza manageriale di Beppe Marotta (che ha estromesso da un mese Icardi il migliore calciatore dei nerazzuri) , l’Inter è uscita anche dall’Europa League. L’Eintracht di Francoforte è passato a San Siro: 1-0. E i tedeschi vanno ai quarti. Il Napoli resta l’unica italiana in Europa League. Ed è una delle due squadre italiane rimaste in Europa: l’altra è ovviamente la ...